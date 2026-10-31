Millonarios se rearma para enfrentar al América de Cali: Gamero, con más opciones para cuadrar la defensa

Millonarios se prepara para enfrentar al América de Cali y hay algunas novedades con respecto a la situación médica de varios jugadores.

Titular de Millonarios vs Once Caldas | Vizzor Image

Se acerca el partido en el que Millonarios va a recibir al América de Cali, compromiso que hace parte de la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II y que será en El Campín este miércoles 4 de noviembre a las 8:30 p.m. El equipo de la necesidad es el bogotano, pues todavía no tiene la clasificación asegurada, mientras que el rival ya tiene el cupo en el bolsillo.

Eso no quiere decir que la ‘mechita’ no tenga responsabilidad, ya que los dirigidos por David González están en búsqueda del primer o segundo puesto para obtener la ventaja deportiva para los cuadrangulares. Con ese contexto, el cotejo en el ‘coloso de la 57’ pinta para ser de alta competitividad de cara al cierre del todos contra todos del certamen.

Una buena noticia para Alberto Gamero es que recupera a varios futbolistas que venían arrastrando lesiones, principalmente para la zona defensiva. Eso le da posibilidades de encontrar variantes para tener una línea trasera fuerte que impida la ofensiva ‘escarlata’. El combinado caleño es el segundo que más anotaciones lleva en el rentado local con 31, solo superado por Atlético Nacional con una más.

Los jugadores que recupera Millonarios para el partido vs América

Según una actualización médica de la institución, Jorge Arias ya entrena con el grupo tras superar una fractura que presentó en el cuarto dedo del pie derecho. La última vez que el central jugó fue contra Independiente Medellín el 30 de septiembre, lo que quiere decir que lleva casi un mes de ausencia por ese tema. Habrá que esperar si Alberto lo usa en la titular o como alternativa para el banco de suplentes.

Carlos Sarabia es otro futbolista que hace trabajos con el grupo. El lateral por derecha venía con una lesión en uno de sus aductores. Recordemos que ante Once Caldas Millonarios sufrió al no tener hombres por ese sector, teniendo en cuenta que Samuel Martín debió salir del campo por molestias y que a Stiven Vega le tocó asumir la responsabilidad.

Martín es el último jugador que se pudo reincorporar a prácticas. El también lateral diestro tenía una sobrecarga y ya está listo para la actividad competitiva. No es una novedad menor teniendo en cuenta que tras la baja de Jhomier Guerrero al ‘embajador’ le ha costado manejar esa banda. El ex Junior de Barranquilla continúa en readaptación física con labores en campo, pero diferenciado.

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Lo más probable es que Gamero no rote los centrales porque Sergio Mosquera y Stiven Barreiro vienen haciendo buena dupla. Eso sí, la alineación de Martín o Sarabia sí cobra más peso al ser las opciones que tiene naturales en ese sector. Todavía quedan un par de días para que el samario logre armar la mejor idea de juego y poder quedarse con los tres puntos.

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