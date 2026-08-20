¿Cómo afectará el fenómeno de El Niño al clima de México en Septiembre?

Este fenómeno modificará de manera significante los patrones de lluvia y temperatura en el país, con mayor actividad ciclónica en el Pacífico

Los efectos de ‘El Niño’ comenzarán a sentirse en septiembre | Reuters

En el mes de septiembre de 2026 se espera una mayor interacción con los sistemas tropicales del Pacífico, por lo que el fenómeno de ‘El Niño’ tendrá influencia en las condiciones climáticas de México, en un periodo que coincide con el punto de mayor actividad de la temporada de ciclones tropicales. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el evento se encuentra establecido en el océano Pacífico ecuatorial y se prevé que continúe fortaleciéndose durante los próximos meses. Para septiembre se espera una mayor interacción con los sistemas tropicales del Pacífico, mientras que algunas regiones del país podrían presentar cambios en sus patrones habituales de lluvia.

El SMN informó que las condiciones actuales apuntan a una evolución del fenómeno durante la segunda mitad de 2026. Los pronósticos indican que podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con una probabilidad de 63 por ciento, aunque sus efectos comenzarían a observarse durante septiembre y octubre, principalmente por la actividad ciclónica en el océano Pacífico.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y por qué este año será más fuerte?

El Niño es la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón climático que ocurre por un aumento anómalo de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Este calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar la distribución de lluvias y temperaturas en distintas regiones del mundo.

Este fenómeno no aparece todos los años, sino que presenta una variabilidad irregular que suele registrarse entre cada dos y siete años. Su intensidad depende del incremento de temperatura del océano Pacífico y de la duración de las condiciones atmosféricas asociadas.

Para este 2026, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que existe una tendencia de fortalecimiento del fenómeno, ya que los efectos de ‘El Niño’ se considera fuerte cuando la anomalía de temperatura supera 1.5 grados Celsius, mientras que una categoría muy fuerte ocurre cuando rebasa los 2 grados Celsius. Los pronósticos actuales contemplan la posibilidad de que alcance esa intensidad hacia finales del año.

Uno de los principales efectos esperados en México está relacionado con la temporada de ciclones tropicales. El calentamiento del Pacífico puede favorecer una mayor actividad ciclónica en esa zona, mientras que en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe las condiciones pueden reducir la formación de sistemas tropicales debido a cambios en los patrones atmosféricos.

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¿Más lluvias o más olas de calor? Así afectará al clima de México en septiembre

Durante el mes de septiembre, la República Mexicana podría registrar un comportamiento dividido en distintas regiones. Por un lado, el SMN prevé que el cierre de la temporada de lluvias tenga un repunte asociado a la actividad ciclónica, principalmente en el Pacífico. Por su parte, la Conagua informó que para septiembre y octubre se esperaba un incremento de precipitaciones por arriba del promedio en algunas zonas del país.

La mayor vigilancia estará enfocada en el océano Pacífico, donde septiembre representa uno de los meses con mayor actividad ciclónica del año. De acuerdo con el SMN, la temporada no termina en agosto y todavía existe posibilidad de que ciclones tropicales se acerquen o impacten territorio nacional durante septiembre y octubre.

Sin embargo, ‘El Niño’ no significa que todas las regiones tendrán más lluvias. Los efectos pueden variar dependiendo de la zona del país. Algunos pronósticos señalan que el sureste y la Península de Yucatán podrían registrar periodos con lluvias por debajo del promedio durante parte del año, mientras que otras regiones podrían presentar precipitaciones superiores al promedio.

Respecto a las temperaturas, especialistas del SMN han advertido que la influencia de ‘El Niño’ podría relacionarse con periodos de calor durante los siguientes meses, principalmente hacia 2027. El organismo señaló que las ondas de calor son uno de los fenómenos meteorológicos con mayor impacto en la población.

Estados más afectados por el paso del El Niño en México

Los estados con mayor vigilancia serán aquellos ubicados en la costa del Pacífico, debido al posible aumento de actividad ciclónica asociado con El Niño. Históricamente, las entidades con mayor incidencia de impactos por ciclones tropicales son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, de acuerdo con información del SMN.

En septiembre, estados como Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas deberán mantener seguimiento a los avisos meteorológicos por la presencia de sistemas tropicales en el Pacífico. También se mantiene vigilancia en entidades del sureste y la Península de Yucatán, donde los cambios en los patrones de lluvia pueden afectar la disponibilidad de agua y actividades relacionadas con la agricultura.

El SMN ha señalado que un pronóstico de menor actividad en alguna cuenca no significa ausencia de riesgo, ya que un solo ciclón tropical que toque tierra puede generar afectaciones importantes. Por ello, las autoridades recomiendan consultar los avisos oficiales durante septiembre, cuando históricamente aumenta la actividad ciclónica.

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