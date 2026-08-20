¿Por qué a los colombianos les gusta tanto la Liga MX?

Históricamente, el campeonato liguero en ha contribuido en el despegue de muchas carreras para el fútbol colombiano.

Camilo Vargas, portero de Atlas/ Imago7.

Más colombianos se suman a la Liga MX esta temporada. Uno más a la lista es Miguel Ángel Borja, delantero de una jugosa hoja de vida que ha militado por varios equipos de nombre, desde River Plate, Palmeiras, Atlético Nacional y su reciente paso por los Emiratos Árabes. No cabe duda de que es una contratación que realza la expectativa por el camino de las ‘Águilas’ del Club América.

El ‘Colibrí’ sería el vigésimo sexto jugador en llegar a un club mexicano en su primera categoría para esta temporada. Por ahora, entre los más valiosos, están Jhohan Romaña (León) y Kevin Mier (Cruz Azul) con valor de mercado de seis millones de euros (según Transfermarkt). El listado, en cuestión de recorrido, va liderado por el mundialista Camilo Vargas (Atlas), titular reciente en la Copa del Mundo con la selección nacional.

Colombia va muy ligada con grandes éxitos de la Liga MX. No hay que olvidarse de nombres como el histórico portero Miguel Calero, emblema del Pachuca, Andrés Chitiva, Luis Gabriel Rey, Carlos Darwin Quintero, Aquivaldo Mosquera, Dorlan Pabón, entre otros. Hay muchas razones de peso, más allá del fútbol, por lo que Colombia ha guardado relación especial con México en este deporte.

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Una ruta ya establecida en el mercado

Desde tiempo atrás ya ha funcionado la misma mecánica. Hay una conexión muy cercana entre ambos mercados, por lo que México, con una liga de mejor potencia en lo económico, adquiere talento colombiano a un valor especial si se compara con otros países. Eso lo saben los representantes, jugadores y hasta los clubes.

La Liga MX también ha tenido una vitrina en alza. Ya los ojos de Europa están puestos en el torneo como un semillero de grandes proyecciones. Tampoco hay que olvidar del músculo económico, puesto que los clubes aztecas pueden pagar salarios más altos que en Colombia.

Adaptación cultural fácil

México y Colombia son dos países similares en cuestión de culturas. Históricamente eso le cuesta mares al jugador cafetero: resaltar en un ambiente relativamente hostil y distinto al que conoce. Eso baja el riesgo por coincidir en el idioma, la forma de relacionarse, la importancia del fútbol para los seguidores, la vida cotidiana y la influencia mexicana que tiene el país.

La cultura pasional en México, así como la exposición mediática que se enfoca mucho en el jugador, la relación con un vestuario latinoamericano y el valor por el talento colombiano, sin duda, hacen que el jugador de ese país tenga más posibilidades de éxito en la Liga MX.

Los jugadores colombianos en la actual temporada de Liga MX

Estos son los 26 jugadores que competirán en el remate del año:

Atlante: Jordan García.

Jordan García. Rayados: Stefan Medina.

Stefan Medina. Cruz Azul: Juan Calero, Kevin Mier y Willer Ditta.

Juan Calero, Kevin Mier y Willer Ditta. América: Cristian Borja, Óscar Perea, José Raúl Zúñiga y Miguel Borja.

Cristian Borja, Óscar Perea, José Raúl Zúñiga y Miguel Borja. Atlas: Camilo Vargas.

Camilo Vargas. Pachuca : Christian Rivera.

: Christian Rivera. León: Díber Cambindo, Édgar Guerra, Jhohan Romaña, Daniel Arcila y Juan Guevara.

Díber Cambindo, Édgar Guerra, Jhohan Romaña, Daniel Arcila y Juan Guevara. Puebla: Kevin Velasco.

Kevin Velasco. Necaxa: Kevin Rosero, Juan Pablo Torres y Juan Valencia.

Kevin Rosero, Juan Pablo Torres y Juan Valencia. Juárez: Óscar Estupiñán y Jesús Murillo.

Óscar Estupiñán y Jesús Murillo. Pumas: Álvaro Angulo.

Álvaro Angulo. Santos Laguna: Kevin Palacios.

Kevin Palacios. Querétaro: Bayron Duarte.

Bayron Duarte. Atlético San Luis: Johan Caicedo.

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