Granit Xhaka es sancionado por falsificar certificado de Covid 19, pero podría librarse del pago

El capitán del Sunderland y de la selección de Suiza podría evitar el pago, debido a que las autoridades determinaron suspender la ejecución de la sanción durante un periodo de dos años

Xhaka asume la responsabilidad | Action Images via Reuters/Lee Smith

El futbolista suizo Granit Xhaka fue sancionado con una multa de 150 mil francos suizos, equivalentes a unos 180 mil dólares, después de reconocer que obtuvo un certificado falso de vacunación contra el Covid 19 durante la pandemia. Sin embargo, el actual capitán del Sunderland y de la selección de Suiza podría evitar el pago de esta cantidad, debido a que las autoridades determinaron suspender la ejecución de la sanción durante un periodo de dos años.

La resolución fue emitida por la Fiscalía de Lucerna, en Suiza, que investigó los hechos ocurridos en 2022, cuando el mediocampista todavía militaba en el Arsenal de la Premier League. La sentencia establece una sanción económica equivalente a 50 multas diarias de 3 mil francos suizos, aunque su aplicación dependerá del comportamiento del jugador durante los próximos 24 meses. En caso de no cometer nuevos delitos durante ese periodo, no tendrá que desembolsar los 150 mil francos.

El propio futbolista de 34 años confirmó la resolución este jueves 8 de octubre de 2026, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde explicó que colaboró con las autoridades durante las investigaciones y que ya cubrió los gastos correspondientes al procedimiento judicial: “Acepto la decisión y asumo la responsabilidad”, escribió Xhaka, quien también agradeció las muestras de apoyo recibidas desde que el caso salió a la luz pública.

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La investigación se remonta a un episodio ocurrido hace cuatro años, cuando todavía existían restricciones sanitarias relacionadas con la pandemia. Xhaka admitió haber conseguido un documento que acreditaba falsamente su vacunación contra el Covid 19, pese a que no había recibido la dosis correspondiente. El mediocampista explicó anteriormente que tomó aquella decisión por la desconfianza y las preocupaciones que tenía respecto a las vacunas, aunque posteriormente reconoció que su conducta fue equivocada.

El caso adquirió relevancia durante septiembre, cuando comenzaron a circular informes sobre una investigación relacionada con un médico del cantón de Lucerna y la presunta expedición irregular de certificados sanitarios. Ante las revelaciones, el internacional suizo decidió pronunciarse públicamente y colaborar con las autoridades. Su declaración permitió esclarecer su participación en los hechos y posteriormente se dio a conocer la sanción económica que permanecerá suspendida durante dos años.

¿Granit Xhaka volverá a jugar con la selección de Suiza?

Las consecuencias del caso también llegaron al terreno deportivo. Granit Xhaka quedó fuera de los cuatro partidos más recientes de Suiza en la UEFA Nations League, después de acordar con la federación que no participaría mientras se atendía su situación judicial. Durante su ausencia, el conjunto helvético consiguió cuatro victorias en la segunda división del torneo, mientras el mediocampista compareció ante las autoridades encargadas de la investigación.

La situación representa un episodio importante para uno de los jugadores con mayor trayectoria internacional de su país. Xhaka es el futbolista con más apariciones en la historia de la selección masculina de Suiza, con 152 encuentros disputados, además de portar el gafete de capitán. Por ahora, la Federación Suiza de Fútbol no ha anunciado una sanción deportiva adicional y tiene previsto dialogar con el jugador para determinar los siguientes pasos, por lo que su regreso a la convocatoria de noviembre todavía está pendiente.

Mientras se resuelve su futuro con la selección nacional, Granit Xhaka continuará con sus actividades en el Sunderland, club al que llegó en 2025 después de su paso por el Bayer Leverkusen. El mediocampista se prepara para retomar la competencia de la Premier League, donde su equipo tiene previsto enfrentarse al Brighton este sábado 10 de octubre. De esta manera, el futbolista podrá concentrarse nuevamente en la actividad deportiva, aunque permanecerá sujeto a las condiciones de la sentencia durante los próximos dos años.