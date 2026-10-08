Festival Estéreo Picnic 2027: artistas, fechas y precios de boletería

Conozca las fechas, cartel completo, artistas destacados, precios de las entradas y localidades para la edición 16 en Bogotá.

Festival Etéreo Picnic 2027 | Festival Estéreo Picnic.

El Festival Estéreo Picnic 2027 presentó oficialmente el cartel de su edición número 16, que se llevará a cabo durante tres jornadas en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El evento está programado para el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo de 2027.

Entre los principales nombres del cartel aparecen Travis Scott, Charli XCX y David Guetta, quienes encabezan una programación que reunirá artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales. La nueva edición promete nuevamente una amplia variedad de propuestas para los asistentes.

Fechas confirmadas del Festival Estéreo Picnic 2027

La edición número 16 del Festival Estéreo Picnic ya tiene fechas confirmadas. El evento se realizará los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027, de acuerdo con el anuncio oficial de Páramo Presenta.

¿Cuál es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027?

El Festival Estéreo Picnic 2027 ya tiene definido su cartel oficial para la edición número 16, que se celebrará del 19 al 21 de marzo de 2027 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

La programación estará encabezada por tres grandes figuras de la música internacional: Travis Scott, Charli XCX y David Guetta, quienes serán los principales headliners de esta nueva edición del festival.

El cartel también contará con una amplia variedad de artistas y propuestas musicales. Entre los nombres más destacados aparecen Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J, Sombr, Fontaines D.C. y Amelie Lens.

La programación se complementa con artistas como Marlon Hoffstadt, Khruangbin, The War on Drugs, Cage The Elephant, Raye, Kasabian, Nina Kraviz, El Mató a un Policía Motorizado, BICEP, Lola Índigo y Mitú, entre otros.

De esta manera, el Estéreo Picnic volverá a reunir durante tres jornadas diferentes géneros y escenas musicales, con una programación que combina grandes nombres internacionales con propuestas de distintos países y estilos.

Cartel Estéreo Picnic 2027 | Estéreo Picnic oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027?

Las entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027 están disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Colombia. Los precios varían de acuerdo con la localidad y la etapa de venta.

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Combo 3 días – General

Etapa 1: $830.000 COP ($999.000 COP con servicio).

$830.000 COP ($999.000 COP con servicio). Etapa 2: $947.000 COP ($1.139.000 COP con servicio).

$947.000 COP ($1.139.000 COP con servicio). Etapa 3: $1.649.000 COP (precio general de lista).

$1.649.000 COP (precio general de lista). Etapa 4: $1.699.000 COP (precio general de lista).

Combo 3 días – General +

Precio base: $1.105.000 COP ($1.329.000 COP con servicio).

Combo 3 días – VIP

Etapa 1: $2.411.000 COP ($2.899.000 COP con servicio).

$2.411.000 COP ($2.899.000 COP con servicio). Etapa 2: $2.494.000 COP ($2.999.000 COP con servicio).

Futuro Picnic – Zona de menores

Combo de 3 días: $979.000 COP.

Los valores pueden variar dependiendo de la etapa de venta y de los cargos adicionales aplicados por la tiquetera al momento de realizar la compra.

¿Dónde comprar las boletas para el festival Estéreo Picnic 2027?

Festival Estéreo Picnic 2027 se pueden comprar en línea a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Colombia.

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