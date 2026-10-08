Rachel, Isaías y Simón, las tres tormentas tropicales que amenazan a México: trayectoria de los fenómenos y qué estados están en alerta

Simón mantiene vigilancia por efectos de huracán en el Pacífico, mientras Isaías se desplaza sobre el Golfo de México

¿Dónde se ubican los ciclones tropicales, Rachel, Isaías y Simón? | Reuters

México enfrenta la influencia de dos sistemas tropicales con efectos directos en distintas regiones del país, mientras también se mantiene la atención sobre Rachel. Para este 8 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta condiciones de lluvia intensa, vientos fuertes y oleaje elevado asociadas principalmente con Simón e Isaías.

La tormenta tropical Simón se localizó durante la mañana frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene una trayectoria hacia el oeste, aunque su circulación genera precipitaciones importantes en estados del sur y occidente. En el Golfo de México, Isaías se mantiene como huracán categoría 1, con efectos sobre la Península de Yucatán y el sureste.

¿Dónde se ubican los ciclones tropicales, Rachel, Isaías y Simón? Ubicación y trayectoria

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Simón se ubicó aproximadamente a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 610 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

Debido a la cercanía de Simón, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, además de otra por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo. El pronóstico contempla que Simón pueda intensificarse rápidamente.

Por su parte, Isaías se ubicó aproximadamente a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 420 kilómetros al norte de Campeche. El huracán categoría 1 registraba vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 165 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 17 km/h. La información proporcionada para esta nota no incluye datos específicos de ubicación o trayectoria de Rachel.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias hoy 8 de octubre por Rachel, Simón e Isaías?

La circulación de Simón generará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero y Michoacán, mientras que Oaxaca tendrá precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros. También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco y Colima.

En el caso de Isaías, se esperan lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Las precipitaciones de ambos sistemas pueden estar acompañadas por descargas eléctricas y generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además de las lluvias, Simón provocará rachas de viento de hasta 70 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que el oleaje podría alcanzar entre tres y cuatro metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Isaías también generará rachas de hasta 70 km/h en costas de Yucatán y oleaje de dos a tres metros en sectores de Campeche y Yucatán. El SMN recomienda atender los avisos oficiales y las indicaciones de Protección Civil ante la evolución de ambos sistemas.