Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran el apoyo de 6 mil 400 pesos del 7 al 11 de septiembre?

Los pagos de la Pensión Bienestar continúan esta semana para los adultos mayores; el calendario avanza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno

Pensión Bienestar, montos y fechas del deposito | Reuters

Este lunes 7 de septiembre se retomaron los pagos de la Pensión Bienestar 2026 para adultos mayores. El apoyo, destinado a personas de 65 años o más, continúa con su calendario de depósitos, que se extenderá hasta finales del mes y está organizado de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.

Esta semana, el calendario contempla a los beneficiarios con apellidos de la D a la L. Los pagos se realizan directamente a la cuenta y tarjeta del beneficiario, por lo que no es necesario acudir a ninguna sucursal y el dinero se verá reflejado en la fecha correspondiente.

Calendario de la Pensión Bienestar: letra por letra del 7 al 11 de septiembre

El calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre inició el pasado martes 1 de septiembre y hasta el viernes 4 se realizó la primera tanda de depósitos para los adultos mayores con apellidos de la A a la C. A partir de este lunes 7 de septiembre comienza una nueva semana de pagos.

Estos son los depósitos programados del 7 al 11 de septiembre:

D, E, F: lunes 7 de septiembre

lunes 7 de septiembre G: martes 8 de septiembre

martes 8 de septiembre G: miércoles 9 de septiembre

miércoles 9 de septiembre H, I, J, K: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre L: viernes 11 de septiembre

Para los apellidos de la M a la Z, el calendario de pagos continuará a partir del lunes 14 de septiembre. Los depósitos se realizarán durante los días hábiles, con excepción de sábados y domingos, además del miércoles 16 de septiembre, día feriado oficial en el que no abren las instituciones financieras.

Los depósitos se hacen directamente a la cuenta del Banco del Bienestar ligada a la tarjeta de cada beneficiario. El dinero puede retirarse en efectivo en los cajeros automáticos del banco en cualquier momento y no es necesario asistir de manera presencial a una sucursal para recibir el apoyo.

¿Cuáles son los montos de las pensiones y programas Bienestar en 2026?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos mexicanos. El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar cada dos meses, comenzando en enero y con el último pago del año programado para noviembre.

Para incorporarse a la Pensión Bienestar, el requisito principal es haber cumplido los 65 años. Para tramitar la tarjeta, el aspirante debe presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y un número de teléfono.

El programa funciona de manera independiente a las pensiones laborales del IMSS o del ISSSTE. A diferencia de estas, la Pensión Bienestar entrega una cantidad fija y no requiere semanas cotizadas ni historial laboral, por lo que una persona puede recibir ambos apoyos.

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