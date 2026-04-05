Alajuelense vs Guadalupe en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Guadalupe por la jornada 14 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Alajuelense Guadalupe Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica! El encuentro se disputa en el Estadio Alejandro Morera Soto y marca la continuidad del campeonato tras la Fecha FIFA. En el último antecedente entre ambos, Alajuelense se impuso por 3-1.

Alajuelense llega a este compromiso como uno de los protagonistas del torneo y se mantiene en la pelea por los primeros puestos. El equipo dirigido por Óscar Ramírez buscará consolidarse en zona de clasificación y podría presentar algunas novedades en su alineación. En condición de local, intentará sostener su rendimiento y sumar puntos importantes.

Guadalupe, por su parte, atraviesa un momento complicado y ocupa el último lugar de la tabla. Con solo dos victorias en 13 partidos, el equipo necesita sumar para mejorar su situación. Ante un rival que pelea en la parte alta, buscará dar la sorpresa y cambiar su dinámica en el campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Guadalupe hoy domingo 5 de abril de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Guadalupe está programado para el domingo 5 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el Estadio Lito Pérez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Guadalupe para la jornada 14, al momento

Ni Alajuelense ni Guadalupe cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Alfredo Morales no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Santiago Van Der Putten, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, Celso Borges, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez

: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Santiago Van Der Putten, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, Celso Borges, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez Guadalupe: Rodiney Leal, Samir Taylor, Kenneth Guzmán, René Miranda, Greivin Méndez, Marvin Angulo, Elian Morales, Gian Morera, José Paulo Rodríguez, John Jairo Ruíz, Junior Maleck. DT: Alfredo Morales

Antecedentes del Alajuelense vs Guadalupe y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Guadalupe:

27 de enero de 2026 | Guadalupe 1-3 Alajuelense | Torneo Clausura

20 de septiembre de 2025 | Guadalupe 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Alajuelense 1-0 Guadalupe | Torneo Apertura

7 de mayo de 2023 | Guadalupe 3-2 Alajuelense | Torneo Clausura

3 de marzo de 2023 | Alajuelense 4-0 Guadalupe | Torneo Clausura

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