Herediano logra victoria ajustada sobre Puntarenas

Todo lo que dejó el partido entre Puntarenas y Herediano por la jornada 14 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Marcel Hernández y otro gol importante con Herediano | X: @csherediano1921

Herediano aseguró tres puntos importantes este domingo al vencer a Puntarenas por 1-0 en el Estadio Lito Pérez, en un partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. El gol decisivo llegó al minuto 53 gracias a un remate de Marcel Hernández desde fuera del área, que sentenció el encuentro y permitió a los rojiamarillos mantenerse en la cima de la tabla.

El partido comenzó con un ritmo lento y disputas intensas en el medio campo, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones. Puntarenas trató de generar peligro, pero encontró resistencia en la defensa visitante y en la actuación del portero herediano, quien mantuvo su arco en cero durante los primeros 45 minutos. El trámite del primer tiempo terminó sin goles, reflejando un duelo más táctico que ofensivo.

En el complemento, Herediano ajustó su estrategia e incrementó la presión sobre la portería local. Fue entonces cuando Marcel Hernández apareció en el minuto 53 para definir con un remate potente, dejando sin opciones al arquero Adonis Pineda. Ese tanto marcó la diferencia y mostró la efectividad del equipo pese a no dominar ampliamente el juego.

Durante la segunda mitad, ambos equipos realizaron cambios que buscaron modificar el desarrollo del partido. Herediano fortaleció su mediocampo con ingresos como el de Yeltsin Tejeda y Allan Cruz, mientras que Puntarenas intentó refrescar su ataque con varias sustituciones, sin lograr alterar el marcador.

Con este triunfo, Herediano alcanza un nuevo éxito en la fase regular del Clausura 2026 y consolida su posición en el liderato, manteniéndose por delante de Saprissa y Cartaginés. La victoria también reafirma el peso ofensivo de Marcel Hernández, máximo artillero del torneo, quien una vez más fue determinante para su equipo.

En la siguiente jornada, Herediano recibirá a Cartaginés, mientras que Puntarenas buscará recuperarse como visitante frente a Pérez Zeledón. El triunfo de hoy refuerza la confianza de los rojiamarillos en la lucha por mantenerse en la cima y aspirar al título del torneo.

Resumen, Puntarenas vs Herediano: resultado y goles

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Puntarenas y Herediano, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica! El encuentro se disputa en el Estadio Lito Pérez y enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar en esta etapa del campeonato.

Puntarenas llega a este compromiso tras una seguidilla exigente, que incluyó su participación en la Copa Costa Rica frente a Sporting FC. En esa serie empató 1-1 en ambos partidos, pero quedó eliminado en la tanda de penales (1-4). En el Clausura, suma 15 puntos y ha tenido dificultades para sostener resultados en las últimas jornadas. En casa, intentará recuperar terreno.

Herediano, por su parte, viene de vencer 2-1 a Alajuelense y se mantiene en la parte alta de la tabla con 25 unidades. El equipo ha mostrado mayor regularidad y buscará sumar como visitante para seguir en la pelea por los primeros puestos del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Puntarenas vs Herediano hoy domingo 5 de abril de 2026?

El encuentro entre Puntarenas y Herediano está programado para el domingo 5 de abril a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio Lito Pérez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Puntarenas vs Herediano para la jornada 14, al momento

Ni Puntarenas ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Estas son las formaciones confirmadas de César Alpízar y José Giacone.

Puntarenas : Adonis Pineda, Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz C, Farbod Samadian, Ignacio Gómez, Raheem Cole, Ulises Segura, Daniel Colindres, Randy Taylor, Renzo Carballo. DT : César Alpízar

: Adonis Pineda, Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz C, Farbod Samadian, Ignacio Gómez, Raheem Cole, Ulises Segura, Daniel Colindres, Randy Taylor, Renzo Carballo. : César Alpízar Herediano: Dany Carvajal, Keysher Fuller, Keyner BrownC, Everardo Rubio, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Elías Aguilar, Randall Leal, Marcel Hernández. DT: José Giacone

Antecedentes del Puntarenas vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Puntarenas y Herediano:

10 de febrero de 2026 | Puntarenas 3-0 Herediano | Copa Costa Rica

3 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Puntarenas | Copa Costa Rica

28 de enero de 2026 | Herediano 2-1 Puntarenas | Torneo Clausura

20 de septiembre de 2025 | Puntarenas 1-0 Herediano | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Herediano 2-3 Puntarenas | Torneo Apertura

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