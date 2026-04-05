Municipal y Cobán Imperial se reparten puntos en un duelo directo por la cima

Todo lo que dejó el partido entre Municipal y Cobán Imperial por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

Municipal y Cobán Imperial no se sacaron ventaja | Facebook: Municipal

Municipal y Cobán Imperial igualaron 0-0 este domingo en el Estadio El Trébol, en un duelo correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala. El partido enfrentó a dos de los equipos más fuertes del campeonato y prometía ser clave para definir la pelea por la cima de la tabla.

Desde el inicio, Municipal buscó controlar el juego y generar oportunidades. El equipo escarlata mostró intención de abrir el marcador, moviendo el balón y buscando espacios en la defensa cobanera. Sin embargo, la visita logró mantener orden en su bloque defensivo, complicando las llegadas del local.

Cobán Imperial, por su parte, apostó a resistir la presión y a aprovechar los espacios en contragolpe. Aunque tuvo algunos acercamientos peligrosos, el equipo no logró concretar y quedó limitado a disparos desde fuera del área o jugadas sin continuidad. La falta de precisión impidió que tomara ventaja.

El momento más destacado llegó al minuto 81, cuando Municipal tuvo un penal a favor. Erik López se encargó de la ejecución, pero el disparo se estrelló en el travesaño. Esta acción fue la más clara del encuentro y marcó el punto más crítico para definir el resultado final.

Con este empate, Municipal alcanza 29 puntos y mantiene el liderato del Clausura 2026, compartido con Comunicaciones, aunque con mejor diferencia de goles. Cobán Imperial, por su parte, suma 28 unidades y se mantiene en la tercera posición, pendiente de los resultados de Xelajú MC.

El resultado deja abiertas las posibilidades en la recta final del torneo. Ambos equipos deberán enfocarse en los próximos compromisos para asegurar puntos y consolidarse en los puestos de clasificación, mientras la lucha por el liderato y la diferencia de goles continúa siendo un factor decisivo.

Resumen, Municipal vs Cobán Imperial: resultado y goles

MUNICIPAL FALLÓ

Erick López falla su disparo de penal y el marcador sigue 0-0 entre Municipal y Cobán en 80 minutos. pic.twitter.com/fCRrgt9W2k — Mynor Mazariegos (@mynor_free) April 6, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Municipal y Cobán Imperial, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro se disputa en el estadio El Trébol y enfrenta a dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla. En el último antecedente entre ambos, el 18 de febrero, igualaron 0-0.

Municipal llega a este compromiso tras vencer 2-1 a Achuapa y se mantiene como líder del torneo con 28 puntos. En sus últimas presentaciones ha alternado resultados, con dos victorias, un empate y una derrota. El equipo buscará hacerse fuerte en casa para sostener su posición en la cima en esta recta final.

Cobán Imperial, por su parte, viene de empatar 0-0 ante Aurora FC y se ubica en el cuarto lugar con 27 unidades. En sus últimos cuatro partidos registra un triunfo, un empate y dos derrotas. El equipo intentará mejorar su rendimiento como visitante y sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Cobán Imperial hoy domingo 5 de abril de 2026?

El encuentro entre Municipal y Cobán Imperial está programado para el domingo 5 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión,.

Alineaciones del Municipal vs Cobán Imperial para la jornada 18, al momento

Ni Municipal ni Cobán Imperial tienen jugadores suspendidos para este duelo de la jornada 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Estás son las formaciones confirmadas de Mario Acevedo y Martín García.

Municipal : Braulio Linares, César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres C, José Morales, Yunior Pérez, Jonathan Franco, Erik López, Cristian Hernández, Rudy Muñoz, Alejandro Cabeza. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares, César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres C, José Morales, Yunior Pérez, Jonathan Franco, Erik López, Cristian Hernández, Rudy Muñoz, Alejandro Cabeza. : Mario Acevedo. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. DT: Martín García.

Antecedentes del Municipal vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Cobán Imperial:

18 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Municipal | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Municipal 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Municipal | Torneo Apertura

27 de abril de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Municipal | Torneo Clausura

2 de marzo de 2025 | Municipal 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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