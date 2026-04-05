Xelajú MC vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Malacateco por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

Xelajú MC Malacateco, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Malacateco, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro se disputa en el estadio Mario Camposeco y enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla. En el último antecedente, el 18 de febrero, Malacateco se impuso por 1-0.

Xelajú llega a este compromiso tras caer ante Marquense en la jornada anterior y se ubica en el tercer lugar con 27 puntos. En sus últimos cuatro partidos ha conseguido dos victorias y dos empates, con ocho goles a favor y cinco en contra. El equipo buscará aprovechar su localía para mantenerse en la zona alta del campeonato.

Malacateco, por su parte, viene de vencer 1-0 a Guastatoya y ocupa la undécima posición con 16 unidades. En sus últimas presentaciones registra un empate y tres derrotas, con tres goles convertidos y cinco recibidos. El conjunto visitante intentará mejorar su rendimiento fuera de casa y sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Malacateco hoy domingo 5 de abril de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Malacateco está programado para el domingo 5 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco . Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Xelajú MC vs Malacateco para la jornada 18, al momento

Malaceteco no podrá contar con Dilan Palencia tras ser expulsado en la última jornada, mientras que Xelajú MC no tiene jugadores suspendidos para este duelo de la fecha 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Minor Díaz no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Rubén Silva, Javier González, Manuel Romero, José Castañeda, Widvin Tebalan, Ricardo Marquez, Jorge Aparicio, Antonio López, Yilton Díaz, Steven Cárdenas, Yair Jaén DT : Roberto Hernández

: Rubén Silva, Javier González, Manuel Romero, José Castañeda, Widvin Tebalan, Ricardo Marquez, Jorge Aparicio, Antonio López, Yilton Díaz, Steven Cárdenas, Yair Jaén : Roberto Hernández Malacateco: Miguel Jiménez, Andru Morales, Víctor Torres, Brayan Morales, Roberto Meneses, Nelson Andrade, Kevin Ramírez, Andy Soto, Carlos Pérez Ochoa, Matías Roskopf, Byron Angulo DT: Minor Díaz

Antecedentes del Xelajú MC vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Malacateco:

18 de febrero de 2026 | Malacateco 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

28 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 3-0 Malacateco | Torneo Apertura

19 de julio de 2025 | Malacateco 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

15 de marzo de 2025 | Xelajú MC 2-1 Malacateco | Torneo Clausura

29 de enero de 2025 | Malacateco 2-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

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