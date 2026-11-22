La SEP ya tiene definidas las fechas del descanso invernal para estudiantes de educación básica, así como el día en que retomarán las clases en enero de 2027

Listas las vacaciones invernales 2026 | Reuters

La recta final de 2026 traerá consigo uno de los periodos más esperados por los estudiantes de México. Las vacaciones de diciembre están cada vez más cerca y las familias ya pueden consultar las fechas oficiales para organizar sus actividades durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció los días de descanso y la fecha en la que los alumnos deberán regresar a las aulas durante enero de 2027.

El calendario escolar vigente contempla 185 días de clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Aunque el receso de invierno comenzará antes de Navidad, los alumnos tendrán un día adicional sin actividades académicas en enero, lo que permitirá extender su descanso antes de continuar con el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026? Esto dice la SEP

Las escuelas de educación básica en México tendrán su último día de actividades académicas del año el viernes 18 de diciembre de 2026, por lo que los estudiantes podrán comenzar a disfrutar de su descanso desde el sábado 19. Sin embargo, la fecha que aparece oficialmente en el calendario de la SEP como inicio de las vacaciones de invierno es el lunes 21 de diciembre, mientras que su conclusión está marcada para el martes 5 de enero de 2027.

Esto significa que los alumnos contarán con 19 días consecutivos sin asistir a clases, si se consideran los fines de semana previos al receso y la suspensión de actividades del 6 de enero. Durante este periodo quedarán comprendidas las celebraciones de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, fechas que tradicionalmente reúnen a las familias mexicanas.

¿Cuándo es el regreso a clases para el ciclo escolar 2027?

Después de las celebraciones decembrinas, el jueves 7 de enero de 2027 será la fecha oficial para que los alumnos de educación básica regresen a sus salones. Aunque las vacaciones terminarán el martes 5, la SEP contempla una suspensión de labores docentes para el miércoles 6 de enero, por lo que las actividades escolares se reanudarán hasta el día siguiente.

El retorno a las escuelas no significará el comienzo de un nuevo ciclo académico, sino la continuación del correspondiente a 2026-2027, que inició el 31 de agosto de 2026 y terminará el 9 de julio de 2027. Durante los meses siguientes habrá otras suspensiones de clases, además del periodo vacacional de primavera, programado del 22 de marzo al 3 de abril.

Por otra parte, el calendario contempla una sesión del Consejo Técnico Escolar para el viernes 29 de enero de 2027, por lo que los estudiantes tendrán otro día sin clases antes de terminar el primer mes del año. A este descanso se sumará el lunes 1 de febrero, cuando se suspenderán las actividades escolares por la conmemoración de la Constitución Mexicana del 5 de febrero.

¿Qué días son de descanso obligatorio en diciembre en México?

Mientras los estudiantes tendrán varias semanas de vacaciones, los trabajadores mexicanos únicamente cuentan con un día de descanso obligatorio durante diciembre de 2026: el viernes 25, con motivo de Navidad. Esta disposición se encuentra establecida en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que aplica a las relaciones laborales reguladas por dicha legislación.

Aunque el 24 de diciembre, Nochebuena, y el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, son fechas importantes para las celebraciones familiares, ninguna está reconocida como descanso obligatorio a nivel federal. Esto significa que las empresas pueden mantener sus actividades habituales, salvo que existan acuerdos internos, contratos colectivos o prestaciones que otorguen esos días libres.

En caso de que una persona deba trabajar el 25 de diciembre, tendrá derecho a recibir el equivalente a un salario triple por esa jornada, conforme al artículo 75 de la LFT. De esta manera, las familias deberán distinguir entre las vacaciones establecidas por la SEP y los descansos laborales, pues ambos calendarios contemplan condiciones diferentes para el cierre de 2026 y el comienzo de 2027.

Te puede interesar: