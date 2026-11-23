Las mujeres del Estado de México pueden solicitar servicios de salud; conoce los requisitos, documentos y centros de registro

¿Hasta cuándo me puedo registrar en Mujeres Bienestar? | Reuters

El registro para el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo continúa abierto del 23 al 27 de noviembre de 2026 en el Estado de México. La convocatoria está dirigida a mujeres de 18 a 64 años que cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar estatal. Las interesadas pueden acudir a los módulos habilitados para presentar su solicitud.

Aunque el programa está relacionado con las acciones de bienestar para mujeres, no debe confundirse con el apoyo económico de Mujeres con Bienestar. Esta convocatoria corresponde a servicios médicos, estudios de laboratorio, atención odontológica y entrega de medicamentos, entre otros beneficios.

La nueva etapa de inscripción comenzó después de una primera convocatoria realizada en octubre. Las mujeres que viven en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México pueden solicitar su incorporación, siempre que cumplan con las condiciones socioeconómicas y de acceso a servicios de salud previstas en el programa.

Registro de Mujeres Bienestar: fechas y módulos abiertos

Los módulos de inscripción estarán disponibles durante la semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026, con atención de 9:00 a 16:00 horas. Hasta el momento, no se ha informado una fecha definitiva para el cierre de la convocatoria, por lo que el 27 de noviembre no debe considerarse el último día del registro.

Entre los Centros de Distribución (CEDIS) habilitados se encuentran instalaciones en Amecameca, Atlacomulco, Chalco, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Huixquilucan. Las solicitantes pueden consultar la relación de módulos para identificar el punto de atención que les corresponde.

🩺 ¡Tu salud también es prioridad! El @Edomex, con el impulso de nuestra Gobernadora @delfinagomeza, acerca servicios médicos gratuitos a las mujeres mexiquenses a través del programa Clínica de Salud Bienestar Contigo. #BienestarContigo #ElPoderDeServir https://t.co/dRcf46FBxT — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) November 19, 2026

¿Qué documentos y requisitos necesito para el apoyo de Mujeres Bienestar?

Para solicitar el ingreso a Clínica de Salud Bienestar Contigo, las interesadas deben tener entre 18 y 64 años, residir en el Estado de México, presentar una condición de pobreza y carecer de acceso a servicios de salud. Estos criterios forman parte de los requisitos de incorporación.

La documentación solicitada, en original y copia, incluye acta de nacimiento o carta de naturalización, identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 30 días. También se requiere el Formato Único de Bienestar (FUB), que se proporciona en los módulos para su llenado.

¿De cuánto es el apoyo de Mujeres Bienestar?

A diferencia de los programas que entregan depósitos bancarios, Clínica de Salud Bienestar Contigo no contempla un pago económico directo dentro de los beneficios descritos en esta convocatoria. Su objetivo es facilitar el acceso a servicios de salud para mujeres que cumplen con los requisitos establecidos.

Entre sus beneficios se encuentran consultas médicas generales de primer nivel, atención de optometría, consultas odontológicas y estudios de laboratorio. También contempla la entrega de lentes oftalmológicos graduados una vez al año y medicamentos del cuadro básico cada mes, conforme a las condiciones del programa.

Las mujeres interesadas deben acudir con sus documentos al centro de registro correspondiente y presentar su solicitud. La inscripción está sujeta al cumplimiento de los requisitos, por lo que acudir al módulo no representa una confirmación automática de incorporación. Las autoridades estatales mantienen disponibles los canales de información para consultar la convocatoria y los puntos de atención.