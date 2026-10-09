Nicolás Hernández, involucrado en un accidente vehicular: América de Cali confirma trauma en una de sus rodillas

Nicolás Hernández sufre un percance vial antes del duelo del América ante Independiente Medellín en el Pascual Guerrero.

Nicolás Hernández calentando | Vizzor Image

América de Cali ultima detalles para su partido contra Independiente Medellín, el cual es por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II en el Pascual Guerrero. En el papel pinta para ser un duelo interesante y si bien la ‘Mechita’ va bien en el campeonato, es muy probable que no pueda contar con una de su fichas claves en zona defensiva para ese encuentro.

Con 12 compromisos jugados hasta ahora, los dirigidos por David González se mantienen líderes con 27 puntos, muy cerca de asegurar un puesto para los cuadrangulares. Digamos que ganándole al ‘Poderoso de la Montaña’ ya tendrían todo listo, motivo por el cual es vital en casa salir triunfante y que el entrenador pueda contar con su arsenal más fuerte.

Sin embargo, el timonel tendrá que ingeniárselas para reemplazar a Nicolás Hernández, quien sufrió un accidente en su vehículo, según reportó el propio club. Si bien el jugador no chocó con otro automóvil, sí tiene afectaciones que lo van a alejar poco tiempo de las canchas porque al parecer no es grave la situación.

Al central le cayó un árbol encima mientras conducía, esto producto de las fuertes lluvias que se están presentando en la ciudad de Cali. En líneas generales está en óptimas condiciones, pero sufrió un trauma en la rodilla derecha. Como tal el América no dio tiempo de incapacidad, pero ya están haciéndole el debido acompañamiento.

📑 Comunicado oficial | Nicolás Hernández. https://t.co/aAb2OoMv3m — América de Cali (@AmericadeCali) October 9, 2026

Otras novedades médicas en América de Cali

Como el partido contra el DIM es este domingo, pueda que a Hernández no le alcance, aunque habrá que esperar la confirmación del cuadro ‘Escarlata’. Por otra parte, la institución también entregó detalles de la situación médica de otros jugadores previo a ese encuentro.

Brayan Córdoba recibió el alta tras superar una lesión muscular. Esta es la novedad más importante para las planificaciones del timonel González. José Cavadía tiene un desgarro de la fascia plantar, mientras que Adrián Ramos y Jan Lucumí siguen en sus procesos de recuperación. En el caso del delantero, está próximo a iniciar trabajos de readaptación y fortalecimiento.

Seguramente el técnico ‘Escarlata’ ya debe tener el plan de juego vs Medellín claro, aunque lo más probable es que con la situación de Hernández deba hacer un par de ajustes. Lo positivo es que puede que pronto lo tenga ya disponible a él y a otros futbolistas que vienen arrastrando alguna molestia física.

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