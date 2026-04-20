Mal momento: alajuelense pierde una pieza clave por el resto del 2026

El club informó que será operado en los próximos días y que el tiempo estimado de recuperación ronda los nueve meses.

Machillo Ramírez pierde una pieza importante | X: @ldacr

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó una baja importante en su plantel tras el partido disputado ante Saprissa. Guillermo Villalobos sufrió una lesión de gravedad que lo alejará de las canchas durante un periodo prolongado, afectando la planificación del equipo en el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026.

El defensor central presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Este tipo de lesión requiere intervención quirúrgica y un proceso de recuperación extenso, que en la mayoría de los casos supera varios meses de rehabilitación antes de volver a la competencia.

El club informó que Villalobos será operado en los próximos días y que el tiempo estimado de recuperación ronda los nueve meses, dependiendo de la evolución médica. La lesión se produjo después del Clásico Nacional, lo que representa un golpe sensible para el plantel en la recta final del campeonato.

La ausencia del zaguero llega en un momento clave para Alajuelense, que afronta las últimas dos jornadas con la necesidad de sumar. El equipo es quinto en la tabla con 23 puntos, mientras que Cartaginés ocupa la cuarta posición con 26, lo que complica el panorama en la lucha por la clasificación a semifinales.

Guillermo Villalobos presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.



El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución. pic.twitter.com/TcWI8mKYQZ — Alajuelense (@ldacr) April 20, 2026

Lesión de Guillermo Villalobos y panorama en Alajuelense

El caso de Villalobos se suma a otras bajas defensivas dentro del plantel. Santiago Van der Putten y Malcom Pilone también atraviesan procesos de recuperación por lesiones similares, reduciendo las opciones disponibles en la última línea.

Ante este escenario, el cuerpo técnico encabezado por Óscar “Machillo” Ramírez ha tenido que ajustar la estructura defensiva. Aarón Salazar ha sido utilizado como alternativa en la zaga, formando pareja con Alexis Gamboa, quien regresó recientemente a la titularidad tras superar molestias físicas.

La situación obliga además a considerar variantes desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el club podría recurrir a jugadores jóvenes para completar convocatorias en los partidos restantes del torneo, especialmente en el banquillo.

Con este nuevo contratiempo, Alajuelense enfrenta un cierre de fase regular exigente, no solo por las bajas, sino también por su posición en la tabla. El equipo deberá sumar puntos y esperar resultados para mantener opciones de avanzar a la fase final del campeonato.

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