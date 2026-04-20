¡Entrega total a La Hormiga! La afición le canta las mañanitas y regala pastel al delantero de Chivas

El delantero mexicano cumplió 23 años de edad y pelea por el bicampeonato de goleo

Las Chivas están de festejo y no solo por mantenerse en la cima de la tabla general del torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras golear 5-0 a Puebla, su delantero estrella Armando González está cumpliendo 23 años de edad este lunes 20 de abril. Una fecha que no pasó desapercibida por la afición rojiblanca, ya que varios de ellos se concentraron en Verde Valle para celebrar al joven canterano.

Sin importar la constante lluvia que cayó en las instalaciones del conjunto tapatío, varios seguidores del Guadalajara se reunieron para cantarle las mañanitas al futbolista que suma 12 goles en el certamen. Aunque no fue la única muestra de cariño que recibió, ya que también le llevaron un pastel.

Armando González se encuentra cumpliendo 23 años de edad | Claro Sports

Por si esto fuera poco, le echaron porras para festejar su cumpleaños número 23 y en un momento crucial en su carrera, ya que se mantiene compitiendo por el bicampeonato de goleo y así ganarse un lugar en la convocatoria de la selección mexicana para competir en la Copa del Mundo de 2026.

Mientras recibía los obsequios, Armando González también se tomó algunos minutos para dejarse fotografiar con los fanáticos y dar algunos autógrafos en camisetas de las Chivas. Lo que solo hizo que incrementara el cariño que tiene de la gente que apoya al Rebaño Sagrado.

Armando González, en busca del bicampeonato de goleo con 23 años

Tras 15 fechas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Armando ‘La Hormiga’ González se encuentra peleando por el título de goleo, el segundo al hilo en la Primera División con Chivas. En el Apertura 2025 se consagró con 12 dianas, las mismas que suma actualmente, y a falta de dos jornada podría despegarse de su rival directo, Joao Pedro del Atlético de San Luis.

Curiosamente, la máxima cuota goleadora de un futbolista del Guadalajara en la historia de los torneos cortos es de 13 tantos, las que consiguió en el torneo Invierno 1996; es decir hace casi 30 años y La Hormiga podría alcanzarlo e incluso superarlo.

Las Chivas cerrarán el torneo en esta semana, primero enfrentando al Necaxa en el Estadio Victoria el miércoles 22 y el próximo sábado 25 de abril ante Tijuana en Guadalajara. Por lo que aún tiene esperanzas de consagrarse en solitario y superar el récord de un delantero rojiblanco.

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