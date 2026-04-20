Nacional sufrirá sensible baja para los playoffs de la Liga BetPlay

Diego Arias, entrenador de Nacional, es el principal afectado por la salida que se dio en el elenco antioqueño.

Cuerpo técnico de Atlético Nacional 2026-1 | Vizzor Image

Atlético Nacional ya tiene asegurado su puesto en la siguiente ronda de la Liga BetPlay 2026-1, a pesar de que todavía restan un par de fechas para que finalice el Todos contra Todos.

Con 16 partidos jugados hasta el momento, el ‘Verdolaga’ suma 37 puntos y si derrota al Atlético Bucaramanga llegaría a 40, cifra más que suficiente para quedar como líder indiscutible.

Si bien el quedar eliminado de la Copa Sudamericana fue un duro golpe para el equipo, en el rentado local lleva un buen rendimiento, al punto que los dirigidos por Diego Arias tienen serias chances de quedarse con el título a mitad de año.

Para el técnico va a ser clave poder contar con toda su nómina y ayudarse también en su cuerpo técnico, que en últimas son las personas con las cuales puede tomar cualquier tipo de decisión relacionada con el plantel.

No obstante, Arias y Nacional tendrán una baja importante para encarar lo que viene del campeonato, ya que alguien de la institución saldrá a otro equipo del fútbol colombiano.

Un miembro de Nacional dice adiós

Diego Mazo, quien se venía desempeñando como asistente técnico, dejará el club para unirse al Real Cundinamarca, reveló el periodista Mauricio Agudelo, cercano al ‘Verde’ paisa.

✅ Información de @nacionaloficial Diego Mazo quien gasta el viernes se desempeñó como primer at de Arias será presentado mañana como nuevo dt de Real Cundinamarca.

Gran Señor y excelente profesional @pilarvelasquezv @olsendeportes @DanielAnguloR — Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) April 19, 2026

Dicho equipo juega en la segunda división del FPC y desde ya tiene que pensar en el segundo semestre del año, pues no consiguió un cupo para los cuadrangulares del Torneo BetPlay.

Mazo deberá mejorar lo hecho esta temporada por el elenco cundinamarqués, escuadra que finalizó en el puesto 13 de 16 en el campeonato. Real sumó 13 puntos, producto de 2 victorias y 7 empates, el resto fueron derrotas.

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