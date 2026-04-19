Posibles alineaciones del Once Caldas vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden informarse sobre los datos previos al partido entre Once Caldas de Manizales e Internacional de Bogotá.

Once Caldas vs Internacional de Bogotá, previa | Claro Sports

Siguen las acciones de la decimoséptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Once Caldas hace las veces de local en el Estadio Palogrande de Manizales para enfrentarse al Internacional de Bogotá. Dos equipos con hambre de tres puntos que lo dejen casi clasificado a las instancias finales.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jáider Riquett, Jorge Cardona, Juan Pablo Patiño; Jaime Alvarado; Jefry Zapata, Jader Quiñónes, Luis Sánchez, Felipe Gómez y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Inter de Bogotá: Wuilker Farínez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Johan Caballero, Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El juego entre manizalitas y bogotanos que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande se podrá sintonizar por la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Once Caldas

10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas.

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 DIM.

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.

21.03.2026 | Once Caldas 1-4 Millonarios.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

12.04.2026 | Inter de Bogotá 2-1 Alianza.

03.04.2026 | Fortaleza 1-1 lnter de Bogotá.

29.03.2026 | Inter de Bogotá 0-1 Junior.

21.03.2026 | Atlético Nacional 3-0 Inter de Bogotá.

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