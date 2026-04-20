Pico y placa en Bogotá para este 21 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

El pico y placa en Bogotá regula la circulación de vehículos de lunes a viernes. Aquí le contamos todo lo que necesita saber para planear sus desplazamientos sin contratiempos.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

La actividad en la capital del país no se detiene, y el constante flujo vehicular en sus vías reafirma por qué Bogotá es una de las ciudades más congestionadas de Colombia. A esto se suman las diferentes normas y restricciones que los conductores deben acatar a diario para evitar sanciones, entre ellas el sistema de pico y placa, que funciona de lunes a viernes y regula la circulación de vehículos en determinados horarios.

Por ello, resulta fundamental estar al tanto de la normativa vigente y no pasar por alto sus actualizaciones. En Claro Sports le contamos todo lo que debe saber sobre el pico y placa en Bogotá, para que pueda organizar mejor sus recorridos y evitar multas.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este martes 21 de abril de 2026?

Para este martes, los vehículos particulares con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 0, 6, 7, 8 y 9 tienen que mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

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