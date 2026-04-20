Comunicaciones vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Guastatoya por la jornada 21 del Torneo Clausura de Guatemala.

Comunicaciones Guastatoya, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de este emocionante encuentro Comunicaciones y Guastatoya se enfrentan este lunes 20 de abril en el Estadio La Asunción, por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El duelo se presenta como uno de los más importantes de la fecha, ya que ambos equipos están comprometidos en la lucha por la permanencia.

Comunicaciones llega a este compromiso tras caer 0-1 ante Municipal en el Clásico 337. El equipo suma 52 puntos en la tabla acumulada y se mantiene fuera de la zona de descenso, aunque sin margen de error en este tramo final del torneo. La cercanía con los equipos que luchan por la permanencia lo obliga a sumar con urgencia, especialmente considerando que en la última jornada deberá enfrentar a Malacateco, otro rival directo.

Por su parte, Guastatoya afronta este encuentro luego de vencer 3-0 a Antigua GFC, un resultado que le permitió alcanzar los 50 puntos y mantenerse plenamente en la pelea por la permanencia. El equipo se encuentra en la parte baja de la tabla acumulada junto a Malacateco y Mictlán, por lo que este partido representa una oportunidad clave para recortar distancias y cambiar su panorama antes de la última jornada del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Guastatoya hoy lunes 20 de abril de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya está programado para el lunes 20 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión.

Alineaciones del Comunicaciones vs Guastatoya para la jornada 21, al momento

Comunicaciones no tendrá futbolistas sancionados, mientras que Guastatoya no podrá contar con Kevin Fernández ni Santiago Gómez porque están sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Stheven Robles, Ernesto Monreal, José Pinto, Emerson Raymundo, Karel Espino, Wilson Pineda, Samuel Camacho, Dairon Reyes, Omar Duarte, Janpol Morales. DT : Fantasma Figueroa

: Fredy Pérez, Stheven Robles, Ernesto Monreal, José Pinto, Emerson Raymundo, Karel Espino, Wilson Pineda, Samuel Camacho, Dairon Reyes, Omar Duarte, Janpol Morales. : Fantasma Figueroa Guastatoya: Rubén Escobar, Yordi Aguilar, Joshua Ubico, Keyner Agustín, Víctor Armas, Keyshwen Arboine, Ariel Lon, Yordin Hernández, Víctor Ávalos, Nelson García, Emanuel Yori. DT: Pablo Centrone

Antecedentes del Comunicaciones vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Guastatoya:

28 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Comunicaciones 2-2 Guastatoya | Torneo Apertura

9 de marzo de 2025 | Comunicaciones 1-3 Guastatoya | Torneo Clausura

21 de enero de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

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