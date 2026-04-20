¿Congelada? Karen Díaz no es elegida para participar en la jornada 16 del Clausura 2026

Junto con Ismael López Peñuelas, quien tampoco fue asignado, vieron actividad en el duelo entre América y Toluca el cual terminó en un conato de bronca

La asistente está en el ojo del huracán tras el América-Toluca | Imago7

La polémica generada en el duelo entre las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca, parece que sigue dando de qué hablar. Este 20 de abril se dieron a conocer las asignaciones arbitrales para la jornada 16 del Clausura 2026, y ni la asistente Karen Díaz ni el central Ismael López Peñuelas, quienes impartieron justicia en dicho encuentro, fueron asignados.

Si bien la Comisión de Árbitros ha dado a conocer si es que los colegiados fueron objeto de sanciones, es notoria su ausencia tras los hechos suscitados en el Estadio Azteca entre azulcremas y escarlatas, mismos que terminaron con dos elementos expulsados de los choriceros (incluido el delantero Helinho) y con un conato de bronca, el cual se extendió hasta la zona de vestidores.

Recordemos que el propio Antonio Mohamed, técnico de los ‘pingos’ criticó el proceder del cuerpo arbitral, concretamente el de la asistente al “abrazar” a Alejandro Zendejas en medio de la trifulca.

“Lo que detona todo es la amarilla que tiene que poner a Kevin Álvarez. Es doble amarilla y ahí detona todo. Y lo que a nosotros nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a Zendejas como lo abraza”, declaró el ‘Turco’ en conferencia de prensa tras el partido.

Otra de las voces críticas sobre la labor de Díaz Medina en el América-Toluca fue la de el exárbitro Roberto García Orozco, quien en análisis en Claro Sports indicó que detener las agresiones no son parte de sus funciones.

“Esto es demasiado exagerado por parte de Karen Díaz. Entendemos que quiere evitar un problema, pero al final el árbitro no está para hacer este tipo de acciones. Karen tendrá que mejorar. Esto no lo puede hacer ella, ella sólo está para observar y al final indicarle al árbitro si hubo alguna agresión para que tome medidas disciplinarias. Obviamente esto le genera problemas con el Turco Mohamed porque pareciera que lo hace nada más con el equipo local y obviamente ellos se sienten afectados por esta decisión”

TE PUEDE INTERESAR: