Huracán Polo, hoy 28 de septiembre: ¿En dónde se espera que toque tierra y a qué hora?

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¿Dónde tocaría tierra el Huracán Polo? | @conagua_clima

El Huracán Polo se acerca a Baja California Sur este lunes 28 de septiembre, donde se espera que toque tierra durante la tarde, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil. El ciclón impactará la zona central de la entidad con lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la trayectoria de Polo, que durante las últimas horas presentó cambios en su intensidad. El fenómeno llegó a alcanzar categoría 4, pero el pronóstico contempla un debilitamiento antes de su llegada a territorio nacional, por lo que podría ingresar como huracán categoría 2 o 3 en la escala Saffir-Simpson.

¿En dónde tocará tierra el huracán Polo hoy 28 de septiembre? Trayectoria y magnitud

El Huracán Polo tocará tierra en la zona central de Baja California Sur, principalmente en las inmediaciones del municipio de Comondú, de acuerdo con los reportes oficiales. La trayectoria también contempla posibles afectaciones en regiones como Loreto, Mulegé y Punta San Carlos, debido a la amplia circulación del sistema.

De acuerdo con la actualización de las autoridades, Polo mantiene su desplazamiento hacia la península de Baja California y se prevé que ingrese al estado con una intensidad menor a la registrada días atrás. Sin embargo, Protección Civil mantiene la alerta debido a que el ciclón puede generar lluvias torrenciales, vientos fuertes, oleaje elevado y aumento en el nivel del mar.

Durante la mañana de este lunes, Polo se mantenía como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas superiores, mientras avanzaba hacia Baja California Sur.

El pronóstico indica que, después de su primer impacto en Baja California Sur, el sistema continuará su desplazamiento hacia el noroeste del país y podría generar efectos en otras entidades como Sonora.

¿A qué hora se espera que toque tierra el huracán Polo?

Las autoridades prevén que el huracán Polo toque tierra este lunes 28 de septiembre entre las 16:00 y 18:00 horas, tiempo del centro de México, en la zona de Comondú, Baja California Sur.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que todavía no existe una hora exacta para el impacto debido a que la velocidad y trayectoria del ciclón pueden modificar el momento de llegada. Sin embargo, el escenario principal ubica el ingreso durante la tarde de este lunes.

Antes de la llegada del huracán, autoridades estatales activaron medidas preventivas, entre ellas la suspensión de actividades y la instalación de refugios temporales en Baja California Sur ante las condiciones que podría provocar el fenómeno meteorológico.

Huracán Polo: ¿Qué debes hacer si tocará tierra en donde vives? Recomendaciones de Protección Civil

Ante la llegada del huracán Polo, Protección Civil pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. La recomendación principal es evitar salir durante las horas de mayor impacto del ciclón y acudir a refugios temporales en caso de ser necesario.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámparas y baterías.

con documentos importantes, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámparas y baterías. Asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan convertirse en proyectiles por los fuertes vientos.

por los fuertes vientos. Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas , ya que las corrientes pueden aumentar rápidamente.

, ya que las corrientes pueden aumentar rápidamente. Mantenerse alejado de zonas costeras por el riesgo de oleaje elevado y aumento del nivel del mar.

por el riesgo de oleaje elevado y aumento del nivel del mar. Seguir únicamente información emitida por autoridades oficiales y evitar difundir rumores.

El huracán Polo representa un riesgo principalmente por la combinación de lluvias intensas, viento y oleaje, por lo que las autoridades mantienen activo el monitoreo mientras el ciclón se aproxima a Baja California Sur.