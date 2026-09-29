¡Ya está en casa! Jackson Martínez se pone a punto con Independiente Medellín

El experimentado delantero será oficializado, ante la hinchada del Medellín, previo al duelo ante Millonarios.

Jackson Martínez en entrenamiento | Foto: Independiente Medellín

Jackson Martínez se reintegra a las labores del fútbol después de seis años. El delantero fue anunciado de manera ‘express’ por Independiente Medellín en el cierre del mercado para los agentes libres. El famoso ‘Chachachá’, quien venía entrenando por su cuenta, decidió tener el último baile con el equipo de sus amores.

Hubo cierta demora para que se pusiera bajo las órdenes de Amaranto Perea. Se encontraba fuera del país solucionando unos temas personales, pero ya ha tenido las primeras instrucciones para ponerse a tope. Será un lindo reto para Martínez, dado que no juega como profesional desde mediados de 2020.

El delantero se había retirado del deporte por cuenta de una lesión crónica en el tobillo. Sin embargo, pudo concretar el regreso al profesionalismo y ahora hace sus trabajos de acondicionamiento físico. Lo más posible es que apuren su proceso, ya que las lesiones en el DIM han sido un tremendo dolor de cabeza para Amaranto Perea.

Martínez ha cumplido con trabajos plenos de gimnasio, relacionados con la fuerza y rutinas diferenciadas de la mano con otros nombres que forman parte del departamento médico. Uno de ellos es Juan Fernando Quintero, quien sufrió una lesión muscular hace casi una semana en la victoria ante Jaguares. Sin embargo, el club ha ventilado algunos detalles de su presencia en la institución.

Según información del club, habrá un evento especial donde se le dará la bienvenida a Jackson Martínez. Será media hora antes del juego ante Millonarios, que tendrá su pitazo inicial a las 7:30 p.m. (hora COL). Jackson aparecerá junto a campeones de Batalla de Red Bull como Valles-T, RBN y Chang.

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De momento, el DIM necesita encajar una victoria que calme un poco los murmullos tras la derrota ante Junior en Barranquilla. El cuadro paisa actualmente ocupa la sexta posición con 19 puntos, pero de ganar, tendría chances de escalar a la segunda posición y ser el escolta de América de Cali.

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