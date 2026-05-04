Hoy No Circula este 5 de mayo 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula se mantiene activo y vigente con normalidad en un horario de 05:00 a 22:00 horas

¿Qué autos no circulan este martes 5 de mayo? | Reuters

El programa Hoy No Circula continuará activo este martes 5 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las medidas que buscan regular la movilidad vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México. La disposición opera de manera permanente y establece límites de circulación para ciertos automóviles, de acuerdo con el color de engomado, terminación de placas y tipo de holograma.

Para este día, la restricción corresponde a los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como a las unidades con holograma 1 y 2. Estos automóviles no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas en ambas entidades, por lo que se recomienda a los conductores tomar previsiones antes de salir.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 5 de mayo de 2026 y cuáles sí?

El programa Hoy No Circula aplica este martes 5 de mayo para los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, además de las unidades con holograma 1 y 2. Sin embargo, la medida contempla excepciones para ciertos vehículos, entre ellos los que cuentan con holograma doble cero y cero, así como los eléctricos, híbridos, unidades de emergencia y autos con placas destinadas a personas con discapacidad.

Pese a estas excepciones, las autoridades recomiendan a los conductores revisar que sus vehículos cumplan con los requisitos correspondientes antes de circular. En caso de no respetar las disposiciones del programa, los automovilistas pueden hacerse acreedores a sanciones.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la CAMe declara contingencia ambiental fase 1, debido a la presencia de altos niveles de contaminantes como ozono, PM2.5 o PM10 por encima de los límites establecidos. Estas condiciones pueden presentarse en episodios de mala calidad del aire, asociados a factores como la inversión térmica, la concentración de emisiones y el tránsito vehicular.

El objetivo de esta medida es reducir la circulación de automóviles en la Zona Metropolitana del Valle de México y, con ello, disminuir la exposición de la población a los contaminantes. La restricción puede levantarse si mejora la calidad del aire, pero también podría mantenerse o ampliarse en caso de que los niveles de contaminación continúen elevados.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los automovilistas que no respeten las reglas del Hoy No Circula pueden recibir multas económicas de entre 2,074.8 y 3,112.2 pesos. Además, las autoridades pueden impedir que el vehículo continúe su trayecto y enviarlo al corralón, donde quedará retenido hasta que se realicen los pagos correspondientes.

Respetar este programa forma parte de las acciones para reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida busca disminuir el impacto ambiental del tránsito vehicular y proteger la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

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