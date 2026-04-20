Hoy No Circula este 21 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula se mantiene activo con normalidad en un horario de 05:00 a 22:00 horas

¿Qué autos no circulan este martes? | Reuters

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente para este martes 21 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones para controlar el flujo vehicular en la zona metropolitana. Esta medida continúa operando de forma permanente con el objetivo de reducir la circulación de automóviles en determinados días.

Para esta jornada, la restricción aplica a los vehículos con engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, además de aquellos que cuenten con holograma 1 y 2. Estas unidades deberán suspender su circulación en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas en ambas entidades.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 21 de abril de 2026 y cuáles sí?

El Programa No Circula se aplica este martes a los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 que portan holograma 1 y 2, aunque contempla algunas excepciones. Quedan fuera de esta restricción los autos con holograma doble cero y cero, además de los vehículos eléctricos e híbridos, así como unidades de emergencia y autos con placas para personas con discapacidad.

A pesar de estas exenciones, los conductores deben verificar que cumplen con los lineamientos establecidos por las autoridades, ya que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula entra en vigor cuando se declara una contingencia ambiental fase 1 por parte de la CAMe, al registrarse niveles elevados de contaminantes como ozono, PM2.5 y PM10 por encima de los parámetros permitidos. Este tipo de condiciones suele presentarse en periodos con alta concentración de contaminación, influido por factores como la inversión térmica y la carga vehicular.

La finalidad de esta medida es disminuir la exposición de la población a estos contaminantes en la Zona Metropolitana, mediante la reducción de autos en circulación. La restricción puede suspenderse si las condiciones del aire mejoran, aunque también puede mantenerse o ampliarse en caso de que los niveles de contaminación no disminuyan.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los conductores que incumplan con las disposiciones del Hoy No Circula pueden enfrentar sanciones económicas que van de los 2,074.8 a los 3,112.2 pesos. Además de la multa, las autoridades tienen la facultad de retirar el vehículo de la circulación y trasladarlo al corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los pagos correspondientes.

Cumplir con este programa es clave para contribuir a la reducción de contaminantes en la Zona Metropolitana, ya que busca disminuir el impacto ambiental y cuidar la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

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