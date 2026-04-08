Calendario de la jornada 14, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver
Estos son los canales y plataformas de streaming para seguir los partidos del fin de semana en el fútbol mexicano
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Entramos a la recta final del torneo en el fútbol mexicano. Tras la disputa del partido pendiente entre Querétaro y Juárez, todos los clubes han disputado 13 encuentros en este Clausura 2026, dejando la mesa puesta para las últimas cuatro jornadas.
Las cosas están bastante apretadas. Hay un Top 5 marcado, con Chivas como líder general, seguido de Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas, quienes parecieran estar seguros en la Liguilla. Los últimos tres puestos los tienen en este momento serían para el América, Atlas y Tigres, pero hasta el lugar 14 de la tabla, el Atlético de San Luis, está solo a tres puntos del octavo y último boleto a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Los duelos entre Atlas y Monterrey, además del Querétaro vs Necaxa, tienen sabor a partidos de eliminación pensando en terminar entre los ocho primeros, ya que no hay Play In en el Clausura 2026 por la disputa del Mundial.
La jornada 14 inicia el viernes 10 de abril y tiene como platillo principal una edición más del Clásico Joven, América contra Cruz Azul, con el aliciente de que es el primer partido del equipo azulcrema en el Estadio Azteca desde la final del 26 de mayo del 2024, cuando las Águilas lograron el bicampeonato al superar a los cementeros con el polémico penalti de Rotondi. Hay altas expectativas y cierto malestar por los precios de los boletos para el regreso de la Liga MX al Coloso de Santa Úrsula.
Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026
La jornada 14 se disputará en tres días: 10, 11 y 12 de abril. Hay al menos dos partidos cada día, con cinco para el sábado, incluyendo el América vs Cruz Azul. Los dos equipos llegan con desgaste extra, al haber jugado la Concachampions a mitad de semana, lo mismo que el Toluca y Tigres. Este es el calendario del fin de semana en el fútbol mexicano:
- Viernes 10 de abril
- 19:00 Puebla vs León
- 21:06 FC Juárez vs Tijuana
- Sábado 11 de abril
- 17:00 Querétaro vs Necaxa
- 17:00 Tigres vs Chivas
- 19:00 Atlas vs Monterrey
- 19:00 Pachuca vs Santos
- 21:00 América vs Cruz Azul
- Domingo 12 de abril
- 12:00 Pumas vs Mazatlán
- 19:00 Toluca vs San Luis
¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming
Siete de los nueve juegos de este fin de semana se podrán seguir en TV abierta en México, incluyendo el Clásico Joven. Los otros dos encuentros van por plataformas de streaming.
- Puebla vs León | Azteca 7 | Viernes 10 de abril, 19:00 horas
- FC Juárez vs Tijuana | Azteca 7 | Viernes 10 de abril, 21:06 horas
- Querétaro vs Necaxa | FOX One | Sábado 11 de abril, 17:00 horas
- Tigres vs Chivas | Azteca 7 | Sábado 11 de abril, 17:00 horas
- Atlas vs Monterrey | Canal 5 y TUDN | Sábado 11 de abril, 19:00 horas
- Pachuca vs Santos | FOX One | Sábado 11 de abril, 19:00 horas
- América vs Cruz Azul | Canal 5 y TUDN | Sábado 11 de abril, 21:00 horas
- Pumas vs Mazatlán | Las Estrellas y TUDN | Domingo 12 de abril, 12:00 horas
- Toluca vs Atlético de San Luis | Canal 5 y TUDN | Domingo 12 de abril, 19:00 horas
Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?
Estos son los momios de Caliente.mx para los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 del fútbol mexicano. Los locales son favoritos en todos los partidos salvo en el Atlas vs Monterrey, con tres duelos en la que todas las líneas son positivas. Pachuca, Pumas y Toluca son los favoritos más amplios para esta fecha:
- Puebla +130 | Empate +255 | León +188
- FC Juárez -122 | Empate +270 | Tijuana +320
- Querétaro +148 | Empate +240 | Necaxa +175
- Tigres +148 | Empate +240 | Chivas +176
- Atlas +225 | Empate +250 | Monterrey +114
- Pachuca -250 | Empate +385 | Santos +610
- América +132 | Empate +250 | Cruz Azul +192
- Pumas -233 | Empate +365 | Mazatlán +580
- Toluca -295 | Empate +400 | Atlético de San Luis +780