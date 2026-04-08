Calendario de la jornada 14, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

Estos son los canales y plataformas de streaming para seguir los partidos del fin de semana en el fútbol mexicano

Canales de TV para ver los juegos de la Liga MX este fin de semana | Imago7

Entramos a la recta final del torneo en el fútbol mexicano. Tras la disputa del partido pendiente entre Querétaro y Juárez, todos los clubes han disputado 13 encuentros en este Clausura 2026, dejando la mesa puesta para las últimas cuatro jornadas.

Las cosas están bastante apretadas. Hay un Top 5 marcado, con Chivas como líder general, seguido de Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas, quienes parecieran estar seguros en la Liguilla. Los últimos tres puestos los tienen en este momento serían para el América, Atlas y Tigres, pero hasta el lugar 14 de la tabla, el Atlético de San Luis, está solo a tres puntos del octavo y último boleto a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Los duelos entre Atlas y Monterrey, además del Querétaro vs Necaxa, tienen sabor a partidos de eliminación pensando en terminar entre los ocho primeros, ya que no hay Play In en el Clausura 2026 por la disputa del Mundial.

La jornada 14 inicia el viernes 10 de abril y tiene como platillo principal una edición más del Clásico Joven, América contra Cruz Azul, con el aliciente de que es el primer partido del equipo azulcrema en el Estadio Azteca desde la final del 26 de mayo del 2024, cuando las Águilas lograron el bicampeonato al superar a los cementeros con el polémico penalti de Rotondi. Hay altas expectativas y cierto malestar por los precios de los boletos para el regreso de la Liga MX al Coloso de Santa Úrsula.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

La jornada 14 se disputará en tres días: 10, 11 y 12 de abril. Hay al menos dos partidos cada día, con cinco para el sábado, incluyendo el América vs Cruz Azul. Los dos equipos llegan con desgaste extra, al haber jugado la Concachampions a mitad de semana, lo mismo que el Toluca y Tigres. Este es el calendario del fin de semana en el fútbol mexicano:

Viernes 10 de abril 19:00 Puebla vs León 21:06 FC Juárez vs Tijuana

Sábado 11 de abril 17:00 Querétaro vs Necaxa 17:00 Tigres vs Chivas 19:00 Atlas vs Monterrey 19:00 Pachuca vs Santos 21:00 América vs Cruz Azul

Domingo 12 de abril 12:00 Pumas vs Mazatlán 19:00 Toluca vs San Luis



¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

Siete de los nueve juegos de este fin de semana se podrán seguir en TV abierta en México, incluyendo el Clásico Joven. Los otros dos encuentros van por plataformas de streaming.

Puebla vs León | Azteca 7 | Viernes 10 de abril, 19:00 horas

| Azteca 7 | Viernes 10 de abril, 19:00 horas FC Juárez vs Tijuana | Azteca 7 | Viernes 10 de abril, 21:06 horas

| Azteca 7 | Viernes 10 de abril, 21:06 horas Querétaro vs Necaxa | FOX One | Sábado 11 de abril, 17:00 horas

| FOX One | Sábado 11 de abril, 17:00 horas Tigres vs Chivas | Azteca 7 | Sábado 11 de abril, 17:00 horas

| Azteca 7 | Sábado 11 de abril, 17:00 horas Atlas vs Monterrey | Canal 5 y TUDN | Sábado 11 de abril, 19:00 horas

| Canal 5 y TUDN | Sábado 11 de abril, 19:00 horas Pachuca vs Santos | FOX One | Sábado 11 de abril, 19:00 horas

| FOX One | Sábado 11 de abril, 19:00 horas América vs Cruz Azul | Canal 5 y TUDN | Sábado 11 de abril, 21:00 horas

| Canal 5 y TUDN | Sábado 11 de abril, 21:00 horas Pumas vs Mazatlán | Las Estrellas y TUDN | Domingo 12 de abril, 12:00 horas

| Las Estrellas y TUDN | Domingo 12 de abril, 12:00 horas Toluca vs Atlético de San Luis | Canal 5 y TUDN | Domingo 12 de abril, 19:00 horas

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Estos son los momios de Caliente.mx para los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026 del fútbol mexicano. Los locales son favoritos en todos los partidos salvo en el Atlas vs Monterrey, con tres duelos en la que todas las líneas son positivas. Pachuca, Pumas y Toluca son los favoritos más amplios para esta fecha:

Puebla +130 | Empate +255 | León +188

FC Juárez -122 | Empate +270 | Tijuana +320

Querétaro +148 | Empate +240 | Necaxa +175

Tigres +148 | Empate +240 | Chivas +176

Atlas +225 | Empate +250 | Monterrey +114

Pachuca -250 | Empate +385 | Santos +610

América +132 | Empate +250 | Cruz Azul +192

Pumas -233 | Empate +365 | Mazatlán +580

Toluca -295 | Empate +400 | Atlético de San Luis +780

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