De adelantar turnos en su trabajo, a soñar con el Mundial: la historia de Morgan Mathelon

El mediocampista central es maestro de educación física y debe recuperar horas de clase a su regreso

Los futbolistas de Nueva Caledonia celebran cada pequeño triunfo en una práctica en Verde Valle. Se saben inferiores al rival de este jueves, Jamaica, en el duelo en el Estadio Guadalajara, y disfrutan el momento al saber su realidad.

Muchos de ellos no son futbolistas profesionales. Tienen un trabajo para poder vivir, y al mismo tiempo representan a su selección, en la búsqueda de un boleto para venir al Mundial.

Es el caso de Morgan Mathelon. El mediocampista central es maestro de educación física, y al mismo tiempo tuvo que pagar con horas por adelantado y así conseguir el permiso para venir a México.

“La mayoría de los jugadores, no es su trabajo jugar al fútbol. Todos tenemos un trabajo de manera paralela. Yo, personalmente, es un placer jugar al fútbol. Tengo un trabajo en la vida real. Soy maestro de educación física”.

El futbolista habló sobre la manera en la que consiguió el permiso en la escuela para poder estar en México en busca del boleto a la Copa del Mundo 2026.

“Conseguir el permiso no fue lo más complicado, pero al volver hay que recuperar las horas que no se dieron. También hubo que adelantar algunas cuantas para poder facilitar todo”, expresó el futbolista.

Lo más importante para ellos, es poner el nombre de su país en el mapa futbolístico mundial. Haber dejado en el camino a una selección como Nueva Zelanda, ya es algo importante para ellos a estas alturas.

“Lo primero es que la gente pueda poner en un mapa dónde está Nueva Caledonia. Pero también que se conozcan los valores que representan como país y como gente”, señaló. Nueva Caledonia se enfrentará este jueves a las 21:00 horas a Jamaica, para así poder avanzar a la final ante República del Congo.

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