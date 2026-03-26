Olger Escobar y el respaldo de Guatemala: “Recibo mucho cariño”

Su continuidad refleja la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento y proyección.

Olger Escobar y la celebración de su gol contra Guadalupe. (FEDEFUT)

El nombre de Olger Escobar comienza a consolidarse dentro de la Selección de Guatemala. Con apenas 19 años, el extremo suma experiencia en el proceso reciente y forma parte de la convocatoria para la actual fecha FIFA, en la que el equipo afronta nuevos retos internacionales.

El jugador del CF Montréal ha sido considerado en distintas etapas del proceso, participando en compromisos importantes durante el último año. Su continuidad refleja la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento y proyección.

En medio de esta convocatoria, el futbolista compartió sus sensaciones sobre lo que significa representar a su país. “Recibo mucho cariño de Guatemala, eso me ayuda a ser la persona y el jugador que soy”, expresó Escobar.

Escobar destaca el apoyo de Guatemala

El atacante también se refirió al respaldo que percibe fuera del país, especialmente en Canadá, donde desarrolla su carrera profesional. “A veces en mis juegos con el club aquí en Canadá me encuentro con guatemaltecos que se acercan a saludarme, y siempre me da gusto ver que hay guatemaltecos en todas partes apoyando”, comentó.

Este apoyo ha sido un factor constante en su crecimiento, tanto dentro como fuera del campo. Escobar ha logrado consolidarse como una opción en ataque, aportando velocidad y presencia en el frente ofensivo.

A nivel de clubes, su desempeño con el CF Montréal le ha permitido sumar minutos y mantenerse en competencia. Además, su equipo ha acompañado sus convocatorias internacionales, destacando su participación con la selección nacional.

En esta ocasión, el futbolista forma parte de la delegación que viajó a Italia para enfrentar a Selección de Argelia en un partido amistoso. El encuentro representa una oportunidad para seguir sumando experiencia ante rivales de mayor exigencia.

Con cada convocatoria, Escobar continúa construyendo su camino en el fútbol internacional. Su evolución y el respaldo que recibe lo posicionan como uno de los jugadores a seguir en el proceso de Guatemala.

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