Jhon Alber Ortiz, indignado por la desorganización de la final de Liga Femenina: “Todo es muy lamentable”

El técnico del Deportivo Cali expresó que el drástico cambio de estadio le hace modificar toda la logística planeada días atrás.

Jhon Alber Ortiz, DT del Cali Femenino | Vizzor

Una nueva polémica se desata a un día de jugarse la final de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali. Luego de que el pasado lunes saliera la programación oficial de los compromisos, tanto de ida como vuelta, ya se había organizado todo el plan logístico de ambos equipos. De repente, un cambio forzoso de estadio no lo veía venir nadie.

Todo se salpicó a partir de un comunicado de Sencia, donde afirmó que a partir del 23 de septiembre, día del primer partido, El Campín no podrá ser prestado para eventos de fútbol. Todo por cuenta del montaje para los conciertos de BTS en el recinto, además de refacciones a la gramilla del mencionado escenario.

Dicho escándalo alteró los planes de todos. Entre ellos el Deportivo Cali, que ya tenía todo listo para abordar el avión rumbo al Aeropuerto Internacional El Dorado. Tenían su vuelo en horas de la tarde, de la capital vallecaucana a Bogotá, subrayando que toda la logística fue pensada para descansar, tener la charla previa y hacer movilidad con el tiempo justo.

El disgusto de Jhon Alber Ortiz

A través de un dialogo con Alerta El Parche del Fútbol, el técnico Jhon Alber Ortiz reseñó que la improvisación cambia todos los planes y vulnera la preparación rumbo a esa gran final. Con molestia, dejó saber su inconformidad ante un evento de esa magnitud.

“Molesta un poco porque es precisamente eso, hay una logística montada, unos horarios para las jugadoras de los almuerzos, las comidas, todo lo que tienen que ingerir, los descansos… A unas cuantas horas que no se informe, pues la verdad todo es lamentable. No sé si pasaría con un masculino o en otras ligas. Desafortunadamente nos pasa en el fútbol femenino”, indicó de entrada.

“Somos futboleros y tenemos que sobreponernos. Lo que pasa es que si queremos que este fútbol femenino cambie o nos siga dando alegrías, tenemos que cambiar desde arriba para que todo sea mucho mejor. En la mañana en la práctica, la reunión inicial fue esa charla y que no tomen todo a pecho por la información de las redes. Se mueve una logística muy grande”, complementó.

“Eso te obliga a lo que tenías programado de un refrigerio o un descanse, te haga mover todo. Llegar sobre la hora a una cena, no haces una charla previa. No haces una movilidad teniendo en cuenta que el partido es al día siguiente. Ahí se cuestionan muchas cosas por la situación que se vive. No se montó ayer; se montó inmediatamente terminó el partido ante Nacional en Cali”, siguió relatando acerca de ese proceso de preparación.

“El Campín es otra historia, el máximo escenario que tenemos en Colombia por ser la capital, también para que llegue la gente. Lo que tenemos nosotros es de posibilidades. (…) Es entendible que Santa Fe quiera jugar en El Campín por el público y todo lo que encierra. Si no se puede, hay que mirar qué rumbo cogemos”, concluyó el técnico.

Santa Fe ha emitido una solicitud para jugar en La Independencia de Tunja, la cual fue aceptada. La Dimayor confirmó que Tunja albergará ese primer sorbo del partido cumbre este miércoles 23 de septiembre a la misma hora (7:00 p.m.). Lo que no se negocia es que la revancha sea disputada en Palmaseca.

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