Pumas, una vitrina extranjera: presumen convocados internacionales, pero carecen de seleccionados mexicanos

Sus cuatro convocados extranjeros salvan su presencia internacional ante una cantera ausente

La nueva Fecha FIFA exhibe un contraste dentro del plantel de Pumas. El conjunto universitario no aportará futbolistas a la primera convocatoria de Rafael Márquez con la selección mexicana, pero perderá a cuatro de sus elementos extranjeros.

Sus jugadores no nacidos en México fueron llamados por Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay para los compromisos internacionales de septiembre y octubre. De hecho, esta cifra pudo alcanzar los cinco seleccionados internacionales, pero Keylor Navas no fue convocado por Costa Rica para los encuentros ante Curazao, Haití y Nicaragua.

Los llamados tendrán consecuencias inmediatas para Esteban Solari. Pumas recibirá al Atlético de San Luis el domingo 27 de septiembre en la jornada 10 del Apertura 2026, partido que coincide con la actividad de las selecciones nacionales y para el cual los auriazules deberán modificar varias zonas de su alineación. No obstante, más allá de las ausencias en Liga MX, este grupo de convocados extranjeros revela el bajo nivel de los jugadores aztecas del conjunto universitario, así como una cantera totalmente ausente.

¿Quiénes son los cuatro jugadores de Pumas convocados por sus selecciones?

Coco, Vite y las dos Panteras, seleccionados por sus países. | Imago7.

Álvaro Angulo vuelve con Colombia después de recuperarse de un esguince de rodilla que sufrió durante la Leagues Cup y que lo mantuvo varias semanas fuera de actividad. El lateral formó parte de la prelista de 55 futbolistas de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, pero no entró en los 26 definitivos. Ahora aparece nuevamente en la convocatoria cafetera para los encuentros ante México, Paraguay y Perú.

Angulo ya dio señales de su regreso con Pumas. El colombiano fue titular en el empate 1-1 frente al Atlas de la jornada 9, aunque salió al descanso y Pablo Bennevendo ocupó su lugar. Su regreso a la selección representa otra oportunidad después de quedar fuera de la lista mundialista.

Pedro Vite mantiene su sitio con Ecuador después de su participación en el Mundial 2026. El mediocampista fue uno de los elementos de Pumas que sí disputaron la Copa del Mundo y tuvo participación en los tres partidos de la fase de grupos de la Tricolor. Ahora aparece en la primera convocatoria de Marcelo Gallardo como seleccionador ecuatoriano para la gira por Asia.

Otro que vuelve con su país es Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla. El mediocampista fue incluido por Panamá para su gira internacional, después de un Mundial en el que estuvo convocado, pero no pudo disputar minutos. Carrasquilla sufrió un problema muscular durante la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul y permaneció en el banquillo en los tres encuentros mundialistas de Panamá. En el Apertura 2026 ha retomado actividad de forma progresiva y, hasta su convocatoria, acumulaba seis partidos de Liga, tres como titular y 287 minutos.

El cuarto seleccionado es Robert Morales, quien vuelve con Paraguay después de quedar fuera del grupo mundialista de Gustavo Alfaro. El delantero de Pumas aparece entre los regresos de la Albirroja para los amistosos ante Bolivia y Colombia. Será, además, su primer llamado durante la etapa de Alfaro al frente del combinado paraguayo.

¿Cómo suplir a los convocados extranjeros de Pumas?

La lateral izquierda representa uno de los principales problemas para Solari. Angulo estará con Colombia y Cristian ‘Chicote’ Calderón arrastra una lesión en la ingle, por lo que Pablo Bennevendo aparece como alternativa para jugar a perfil cambiado. El defensor ya ocupó esa zona ante Atlas al sustituir al colombiano durante el descanso.

En el mediocampo, Santiago Trigos puede ocupar el espacio que dejará Pedro Vite, mientras que la ausencia de Carrasquilla modifica menos el panorama reciente. Víctor Arteaga se ha colocado por delante del panameño en las últimas alineaciones de Solari y fue titular tanto contra Chivas como ante Atlas. Israel Luna representa otra variante para el entrenador universitario.

La convocatoria de Robert Morales abre una posibilidad para César ‘Chino’ Huerta, quien regresó a Pumas después de año y medio en el Anderlecht. El seleccionado mexicano en el Mundial 2026 reapareció con los universitarios ante Atlas y podría competir por un lugar desde el inicio frente al Atlético de San Luis, partido en el que Solari deberá reconstruir parte de su ataque.

Pumas, sin seleccionados mexicanos

Ni Chino, ni Memote fueron llamados por Márquez. Imago7.

El contraste aparece cuando se revisa la primera lista de Rafael Márquez. Ningún futbolista de Pumas fue considerado entre los 30 convocados por la selección mexicana para enfrentar a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Hace apenas unos meses, el club tenía representantes mundialistas nacionales como Guillermo Martínez y César Huerta.

Memote Martínez llegó al Mundial 2026 como jugador universitario, pero Pumas concretó su venta a Tigres el pasado 9 de septiembre, último día del mercado de fichajes de la Liga MX. Huerta también participó en la Copa del Mundo y regresó al Pedregal durante agosto tras su paso por Bélgica, pero tampoco apareció en el primer llamado de Márquez.

El panorama también alcanza a las categorías menores. Pumas no aportó jugadores a la convocatoria definitiva de México para el Premundial Sub 20 de Concacaf ni al equipo varonil Sub 23 que disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026. La Sub 20 sí había considerado anteriormente al canterano Emiliano Villaseñor y a otros elementos universitarios en procesos de preparación, pero ninguno apareció en esas dos listas definitivas.

La composición actual del plantel ayuda a explicar parte del escenario. Pumas ha incorporado en los últimos mercados a mexicanos que buscan recuperar continuidad, como Sebastián Córdova, Cristian Calderón, Uriel Antuna y el propio César Huerta, además de mantener una presencia importante de futbolistas extranjeros. El resultado para esta Fecha FIFA es particular: mientras México inicia el proceso de Rafael Márquez sin representantes auriazules, cuatro jugadores de Pumas viajarán para defender a otras selecciones nacionales.

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