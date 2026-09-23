¿Qué es el anticiclón que tiene “atrapado” al huracán Polo frente a las costas mexicanas?

La interacción de sistemas atmosféricos explica el movimiento irregular del ciclón tropical frente a México

Así se ve el Huracán Polo como categoría 4 | @conagua_clima

El huracán Polo mantiene bajo vigilancia al Pacífico mexicano debido a su desplazamiento lento frente a las costas nacionales, una condición que ha llamado la atención de especialistas por el tiempo que permaneció prácticamente estacionado sobre aguas abiertas.

El sistema alcanzó la categoría 5 durante su fase de mayor intensidad, pero posteriormente perdió fuerza y este miércoles fue ubicado nuevamente como huracán categoría 4. Su comportamiento estuvo influenciado por las condiciones atmosféricas alrededor del ciclón, entre ellas la presencia de un anticiclón que limitó su avance.

¿Dónde está el huracán Polo hoy y por qué parece estar “atrapado”?

El huracán Polo se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano, con un desplazamiento lento hacia el norte. Durante varias horas, el sistema tuvo un movimiento casi nulo, una situación que provocó que permaneciera sobre aguas con temperaturas elevadas.

De acuerdo con reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el ciclón llegó a desplazarse a una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora, mientras sus bandas nubosas comenzaron a extenderse hacia el suroeste de México.

La baja velocidad del huracán no significa que haya perdido peligrosidad. Al contrario, un sistema que permanece durante más tiempo sobre aguas cálidas puede mantener condiciones favorables para conservar fuerza y continuar generando efectos en las zonas cercanas.

Durante su etapa de mayor intensidad, Polo alcanzó una presión central de 892 milibares, uno de los valores asociados a huracanes de gran fuerza. Posteriormente comenzó un proceso de debilitamiento que lo llevó nuevamente a categoría 4, con vientos sostenidos cercanos a los 250 kilómetros por hora.

¿Qué es un anticiclón y cuál es su función ante un huracán como Polo?

Un anticiclón es una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se distribuye hacia los alrededores. Estos sistemas pueden influir en el comportamiento de fenómenos meteorológicos como los huracanes al modificar las corrientes de viento que determinan su trayectoria.

En el caso de Polo, especialistas explicaron que un anticiclón ubicado al norte y noreste del sistema funcionó como una especie de barrera atmosférica que redujo su velocidad de desplazamiento.

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Esta configuración provocó que el huracán permaneciera más tiempo sobre aguas del océano Pacífico con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, un ambiente que favorece la organización y fortalecimiento de los ciclones tropicales.

El movimiento de un huracán depende de diferentes factores, entre ellos los sistemas de alta y baja presión que se encuentran alrededor. Por ello, un cambio en la posición del anticiclón puede modificar la ruta que seguirá el fenómeno.

¿Cuál es la trayectoria que debería seguir Polo y qué estados siguen en peligro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre la evolución de Polo debido a que su circulación continuará generando efectos en regiones del Pacífico mexicano.

Uno de los escenarios previstos contempla que el huracán avance hacia el noroeste, alejándose gradualmente de las costas nacionales. Sin embargo, su trayectoria puede presentar cambios dependiendo de las condiciones atmosféricas que encuentre en las próximas horas.

Las bandas nubosas de Polo pueden provocar lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Oaxaca. También se mantiene la vigilancia por posibles efectos relacionados con viento fuerte y oleaje elevado.

Otro factor que podría modificar el comportamiento del sistema es la posible interacción con la tormenta tropical Odalys, fenómeno que puede influir en los movimientos de ambos sistemas dependiendo de su distancia y evolución.

¿Qué es el efecto Fujiwhara y cómo ayudaría a México ante el huracán Polo categoría 4?

El efecto Fujiwhara es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando dos ciclones tropicales se encuentran lo suficientemente cerca y comienzan a interactuar entre sí debido a la circulación de sus vientos.

Cuando se presenta esta interacción, los sistemas pueden comenzar a girar alrededor de un punto común, cambiar su velocidad de desplazamiento o modificar parcialmente sus trayectorias.

En el caso de Polo y la tormenta tropical Odalys, los especialistas han analizado la posibilidad de que exista alguna influencia entre ambos sistemas. Sin embargo, el comportamiento final dependerá de la distancia entre los fenómenos y de las condiciones atmosféricas presentes.

Aunque una interacción de este tipo podría modificar el movimiento del huracán, las autoridades mantienen la recomendación de seguir los avisos oficiales y no confiar únicamente en cambios esperados en la trayectoria.

El huracán Polo continúa bajo monitoreo mientras avanza frente al Pacífico mexicano. Las autoridades mantienen vigilancia en los estados con posible impacto y piden a la población mantenerse informada ante cualquier actualización del pronóstico.

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