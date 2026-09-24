Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 23 de septiembre de 2026
Consulte los números ganadores de los más recientes sorteos de las loterías y chances a lo largo del territorio nacional.
Pasamos la mitad de la semana y los colombianos no paran de usar los juegos de azar como un mecanismo para romper sus rutinas. Las loterías y los chances son los más habituales, razón por la que en Claro Sports le informamos sobre los números ganadores del más reciente sorteo de cada uno de ellos.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4974
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 1261
- Serie: 219
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Lotería del Valle
- Sorteo: 4867
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 4356
- Serie: 149
Lotería del Meta
- Sorteo: 3317
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 2962
- Serie: 032
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Resultados de los chances hoy, 23 de septiembre de 2026
- Dorado Mañana: 3428 – 8
- Dorado Tarde: 8935 – 3
- Dorado Noche: 3298 – 1
- Culona Día: 3946
- Culona Noche: 4951
- Astro Sol: 8311 – Capricornio.
- Astro Luna: 0274 – Libra.
- Pijao de Oro: 7013 – 9
- Paisita Día: 8520 – 0
- Paisita Noche: 0189
- Chontico Día: 3039 – 6
- Chontico Noche: 4514 – 4
- Cafeterito Tarde: 2495 – 8
- Cafeterito Noche: 8383 – 8
- Sinuano Día: 5273 – 9
- Sinuano Noche: 3556 – 5
- Cash Three Día: 570
- Cash Three Noche: 303
- Samán Día: 3652
- Caribeña Día: 1197 – 4
- Caribeña Noche: 6731 – 9
- Motilón Tarde: 3025 – 7
- Motilón Noche: 0856
- Fantástica Día: 0232 – 6
- Fantástica Noche: 2458 – 7
- Antioqueñita Día: 5894 – 3
- Antioqueñita Tarde: 5541 – 3