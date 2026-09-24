Pico y placa en Bogotá para este 25 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este viernes 25 de septiembre de 2026.

Pico y placa Bogotá

Se va cerrando una semana maratónica en la capital del país. No está de más recordar que, como siempre, aplica la medida de pico y placa por todo el perímetro urbano. Las autoridades no tendrán contemplación alguna si le ven violando la norma, así la desconozca. A través de Claro Sports, le contamos todo lo que debe saber al respecto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 25 de septiembre de 2026

Para este viernes, en Bogotá, podrán circular los vehículos particulares con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las matriculas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 deberán estar guardadas en aras de evitar sanciones, salvo contadas excepciones.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario no presenta ninguna variación. Aplica entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Esto le obligará a buscar medios de transporte alternativos a lo largo del día para circular por la capital colombiana.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, así como vehículos eléctricos, no entran en la restricción. Hay ciertas excepciones siempre que se cumpla con un permiso especial o estén cobijados legalmente, sea por transporte en condición de discapacidad, servicios médicos y prensa. Otro método es el pago del pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si usted pasa por alto la norma, esto le puede costar demasiado caro. El comparendo lleva un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos. Existen otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago adicional por el traslado en grúa y el parqueo en los patios.

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