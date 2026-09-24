Pico y placa en Bogotá para este 25 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este viernes 25 de septiembre de 2026.
Se va cerrando una semana maratónica en la capital del país. No está de más recordar que, como siempre, aplica la medida de pico y placa por todo el perímetro urbano. Las autoridades no tendrán contemplación alguna si le ven violando la norma, así la desconozca. A través de Claro Sports, le contamos todo lo que debe saber al respecto.
Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 25 de septiembre de 2026
Para este viernes, en Bogotá, podrán circular los vehículos particulares con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las matriculas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 deberán estar guardadas en aras de evitar sanciones, salvo contadas excepciones.
Horario del pico y placa en Bogotá
El horario no presenta ninguna variación. Aplica entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Esto le obligará a buscar medios de transporte alternativos a lo largo del día para circular por la capital colombiana.
Excepciones al pico y placa en Bogotá
Las motocicletas, así como vehículos eléctricos, no entran en la restricción. Hay ciertas excepciones siempre que se cumpla con un permiso especial o estén cobijados legalmente, sea por transporte en condición de discapacidad, servicios médicos y prensa. Otro método es el pago del pico y placa solidario.
Multas y sanciones por incumplir el pico y placa
Si usted pasa por alto la norma, esto le puede costar demasiado caro. El comparendo lleva un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos. Existen otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago adicional por el traslado en grúa y el parqueo en los patios.