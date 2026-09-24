Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 23 de septiembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este miércoles 23 de septiembre.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el famoso sorteo de Baloto no dio en la tecla con un nuevo ganador acumulado. Eso sí, varias personas estuvieron cerca de llegar a ese premio mayor con el que todo un país sueña. A través de Claro Sports, consulte los resultados.

Resultados del Baloto hoy, 23 de septiembre de 2026

Números ganadores: 04 – 09 – 14 – 15 – 16 – 12

04 – 09 – 14 – 15 – 16 – Nuevo acumulado: $60.400 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 23 de septiembre de 2026

Números ganadores: 01 – 06 – 21 – 22 – 42 – 16.

01 – 06 – 21 – 22 – 42 – Nuevo acumulado: $3.000 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.713 de #BalotoRevancha del miércoles 23 de septiembre .



¡51.624 ganadores en total!🎉✨



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/BON9R01DQh — Baloto (@Baloto_Colombia) September 24, 2026

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

La dinámica es muy sencilla. Debe escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Importante recordar que, en caso de no querer elegir cada dígito, se le asignará un cartón automáticamente. En caso de coincidir todo el resultado, esto da paso al premio mayor, el cual es un acumulado que crece con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero puede participar en Revancha por un costo adicional.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

La variedad de establecimientos autorizados es realmente amplia. Va desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Súmele que desde hace un tiempo se habilitó una plataforma web para registrarse, pagar y jugar.

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