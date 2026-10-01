¡Cambio de última hora! Internacional de Bogotá vs Once Caldas tiene nueva fecha

DIMAYOR confirmó la nueva fecha y hora para Internacional de Bogotá vs. Once Caldas. El partido de Liga BetPlay se jugará este domingo 4 de octubre.

Once Caldas no pudo viajar a Bogotá | VizzorImage.

El partido entre Internacional de Bogotá y Once Caldas, correspondiente a la Liga BetPlay, tuvo que ser reprogramado debido a una situación ajena a los equipos. El encuentro estaba previsto para este jueves 1 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Techo, pero finalmente no podrá disputarse en la fecha inicialmente establecida.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que tras la imposibilidad del equipo @oncecaldas de poder realizar su traslado aéreo desde la ciudad de Manizales debido a condiciones… pic.twitter.com/7aMlGW2idJ — DIMAYOR (@Dimayor) October 1, 2026

¿Por qué se aplazó Internacional de Bogotá vs Once Caldas?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) informó que Once Caldas no pudo realizar su desplazamiento aéreo desde Manizales hacia Bogotá debido a las condiciones climáticas. La situación se presentó inicialmente durante la tarde del miércoles 30 de septiembre, cuando el conjunto de Manizales tenía previsto realizar su viaje.

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Las dificultades para el traslado no terminaron allí. Durante la mañana de este jueves 1 de octubre también se presentaron condiciones climáticas que impidieron que el equipo pudiera viajar con normalidad hacia la capital colombiana. Ante este escenario, la DIMAYOR determinó que se trataba de un caso de fuerza mayor.

Nueva fecha para el partido

Después de analizar la situación, el organismo rector del fútbol profesional colombiano confirmó el cambio en la programación. De esta manera, el compromiso entre Internacional de Bogotá y Once Caldas se disputará el domingo 4 de octubre a las 4:05 p. m.

El encuentro mantendrá como escenario el Estadio Metropolitano de Techo, por lo que únicamente se modificaron la fecha y la hora inicialmente establecidas. Los dos equipos deberán ajustar ahora su planificación para afrontar el compromiso el próximo domingo.

Para Once Caldas, el cambio supone una modificación en su calendario debido a una circunstancia que no estuvo relacionada con la planificación deportiva del club. Internacional de Bogotá, por su parte, también deberá adaptar su preparación para recibir al conjunto de Manizales en la nueva fecha establecida.

Así las cosas, los aficionados que esperaban el duelo este jueves tendrán que esperar unos días más para ver en acción a ambos equipos. Internacional de Bogotá vs. Once Caldas se jugará finalmente el domingo 4 de octubre, desde las 4:05 p.m., en el Estadio Metropolitano de Techo, según confirmó oficialmente la DIMAYOR.

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