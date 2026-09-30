Frente frío 1 en México: ¿Cuándo entra, qué estados tendrán bajas temperaturas y fuertes lluvias?

El frente frío 1 entra a México este 30 de septiembre con lluvias fuertes, viento y temperaturas de hasta 0 °C en zonas serranas del país

Entra a México este miércoles 30 de septiembre por Chihuahua | @CNPC_MX

México se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas con la llegada del frente frío número 1 de la temporada 2026-2027, que comenzará a modificar las temperaturas y el potencial de lluvias en distintas zonas del norte del país durante el cierre de septiembre y los primeros días de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sistema tenga efectos principalmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y otras entidades del norte y noreste.

El frente frío 1 ingresa este miércoles 30 de septiembre por Chihuahua y avanzará hacia el este. En su recorrido tendrá interacción con un canal de baja presión sobre el noreste, combinación que aumentará las probabilidades de lluvia y rachas de viento en varias entidades. Para este miércoles se contemplan lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Chihuahua.

El cambio también llegará a los termómetros. El pronóstico contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla durante las madrugadas del jueves 1 y viernes 2 de octubre. Estas temperaturas corresponden a regiones de mayor altitud y no a la totalidad del territorio de cada estado.

El frente frío coincidirá con otros sistemas meteorológicos que también mantienen lluvias sobre México, entre ellos la circulación del ciclón Rachel, el monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad. Por esta razón, no todas las precipitaciones previstas para el país durante estos días estarán relacionadas directamente con el frente frío número 1.

Frente frío 1: ¿Cuándo entra y qué estados tendrán fuertes lluvias y bajas temperaturas?

De acuerdo con los reportes basados en el pronóstico del SMN, el frente frío número 1 entra a México este miércoles 30 de septiembre por Chihuahua. Conforme avance hacia el noreste favorecerá precipitaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras Chihuahua tendrá intervalos de chubascos. También se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de un descenso de temperatura en esa región.

Para el jueves 1 de octubre, el sistema podría permanecer con características estacionarias sobre Coahuila y mantener interacción con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica. El pronóstico señala lluvias puntuales intensas en Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El viernes 2 de octubre, el frente se extendería desde Tamaulipas hasta el sur de Chihuahua. Para esa jornada se mantienen condiciones para lluvias muy fuertes a intensas en zonas de Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Tamaulipas las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que el norte y noreste del país registrarían un descenso de temperatura.

En cuanto a las temperaturas más bajas, el SMN contempla durante las primeras horas de octubre mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla. El pronóstico para el miércoles 30 ya ubicaba valores dentro de ese rango en las partes altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca y Puebla.

Las lluvias previstas pueden incrementar el nivel de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos o deslaves en zonas vulnerables. La población deberá seguir los avisos del SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil, debido a que el pronóstico puede modificarse conforme avance el sistema frontal y cambie su interacción con los demás fenómenos presentes en el país.

Clima en México: ¿Qué es un Frente frío y sus afectaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional define un frente frío como una masa de aire frío que, a nivel de superficie, desplaza a otra masa de aire menos fría, lo que provoca un descenso de temperatura. Estos sistemas suelen tener su origen en regiones del norte de Canadá, Estados Unidos e incluso el Ártico, para después ingresar a México principalmente por la frontera norte.

Durante su recorrido, que puede durar aproximadamente entre tres y siete días, un frente frío puede generar cambios de temperatura, lluvias, viento, oleaje y, bajo determinadas condiciones, nieve o aguanieve. Su desplazamiento habitual ocurre del norte hacia el sureste del territorio mexicano y sus efectos varían según la intensidad de la masa de aire que lo acompaña y la interacción con otros sistemas atmosféricos.

La temporada de frentes fríos en México se desarrolla principalmente entre septiembre y mayo. Para el ciclo 2026-2027 se contempla el ingreso de alrededor de 56 sistemas frontales, con siete previstos para octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos durante mayo, de acuerdo con información basada en las estimaciones del SMN.