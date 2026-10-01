Efecto Cristiano Ronaldo: Portugal pierde miles de seguidores en redes sociales tras el abandono de CR7

La salida de CR7 provocó una reacción inmediata en Instagram, donde la cuenta portuguesa registró una caída de más de 300 mil seguidores

Cristiano deja Portugal y caen sus seguidores en Instagram | Reuters

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal también tuvo repercusiones en redes sociales. La cuenta oficial de la Selección Portuguesa en Instagram registró una disminución de cientos de miles de seguidores después de que CR7 anunciara su decisión de dejar al equipo durante la Fecha FIFA de octubre.

De acuerdo con datos publicados por A BOLA, alrededor de las 22:00 horas del miércoles 30 de septiembre el perfil de Portugal tenía cerca de 24 millones 942 mil seguidores. Para la mañana del jueves 1 de octubre, la cifra había bajado hasta aproximadamente 24.6 millones, una reducción superior a 300 mil cuentas en menos de 24 horas.

El seguimiento realizado por Social Blade también permite confirmar la caída de la cuenta portuguesa. Notícias ao Minuto, con base en los registros de esa plataforma, informó que Portugal perdió más de 83 mil seguidores el miércoles, mientras que durante el jueves la disminución ya superaba los 238 mil usuarios adicionales al momento de su actualización.

Las cifras continúan en movimiento. Este jueves 1 de septiembre, Social Blade mostraba 24,003,390 seguidores para la cuenta de Portugal, por lo que el número puede variar conforme avance la jornada. El registro también permite establecer que la cuenta se encontraba cerca de los 25 millones antes de este episodio.

La disminución coincidió con la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración portuguesa en Copenhague. El delantero anunció su marcha después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus y tras conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. “He decidido abandonar la concentración de la selección”, comunicó el atacante en sus redes sociales.

La propia Federación Portuguesa de Fútbol confirmó posteriormente la salida de Cristiano Ronaldo y señaló que la preparación para los partidos ante Dinamarca y Noruega continuaría con los otros 24 futbolistas convocados. Portugal afrontó así el siguiente compromiso de la Nations League sin su capitán.

El movimiento alrededor de las redes portuguesas adquiere dimensión por el alcance digital del propio Cristiano. CR7 supera los 679 millones de seguidores en Instagram y continúa entre las cuentas personales con mayor número de seguidores en la plataforma. Social Blade registraba este jueves 679,275,602 seguidores en su perfil.

Aunque la caída del perfil de Portugal se produjo en las horas posteriores a la salida de Ronaldo y algunos usuarios manifestaron públicamente que dejarían de seguir a la selección, los datos por sí solos no permiten establecer que todos los seguidores perdidos hayan tomado esa decisión exclusivamente por el caso CR7. Lo comprobable es que la cuenta sufrió una disminución de cientos de miles de seguidores durante el periodo en el que se desarrolló la controversia.