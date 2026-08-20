Voz y Raíz, el nuevo apoyo económico para mujeres en CDMX: ¿Qué es, cuánto pagan y cómo solicitarlo?

La CDMX presentó un nuevo apoyo dirigido a mujeres indígenas residentes en la capital con montos, requisitos y fechas específicas para participar

¿Cuánto es lo máximo que puedo recibir?| Reuters

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una nueva convocatoria dirigida a mujeres integrantes de pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes en la capital, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y promover acciones enfocadas en una vida libre de violencias.

El programa lleva por nombre “Voz y raíz: Escuela de fortalecimiento de las mujeres indígenas para una vida libre de violencias, 2026” y contempla apoyos económicos para personas que participen como facilitadoras de servicios en dos modalidades diferentes. Las interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar documentación específica para formar parte del proceso.

¿Qué es el nuevo apoyo Voz y Raíz de la CDMX y a qué personas va dirigido?

Voz y Raíz es un programa social impulsado por el Gobierno de la CDMX que busca integrar a mujeres mayores de edad para participar como personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a” y “b”.

La convocatoria está enfocada principalmente en mujeres pertenecientes a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, quienes podrán colaborar en actividades relacionadas con procesos formativos, trabajo comunitario y estrategias con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.

El programa busca fortalecer la participación de mujeres indígenas y generar herramientas para impulsar espacios de aprendizaje y acompañamiento dentro de sus comunidades.

Las personas interesadas podrán participar bajo dos perfiles:

Personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b” : perfil enfocado en actividades de apoyo dentro del programa.

: perfil enfocado en actividades de apoyo dentro del programa. Personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a”: perfil con mayores responsabilidades de coordinación, formación y organización.

¿Cómo solicitar el apoyo Voz y Raíz? Requisitos y documentos que necesitarás

Las mujeres interesadas deberán entregar su solicitud directamente con la documentación impresa en Fray Servando Teresa de Mier número 198, piso 6, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La convocatoria establece que la recepción de solicitudes se realizará el día siguiente a la publicación oficial y durante un día natural posterior, por lo que las aspirantes deberán estar atentas a los tiempos establecidos.

Entre los requisitos generales para ambas modalidades se encuentran:

Tener más de 18 años.

Habitar en la Ciudad de México.

Preferentemente pertenecer a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente.

No trabajar ni ocupar un cargo o comisión dentro de la administración pública local.

No recibir otro apoyo del mismo programa, de la misma Secretaría u otro programa del Gobierno de la Ciudad de México.

No contar con incumplimientos derivados de apoyos anteriores otorgados por la SEPI o la extinta SEDEREC.

Tener disponibilidad de tiempo para realizar las actividades del programa.

Para la modalidad de facilitadora “b”, se solicita preferentemente contar con un avance del 80% de una licenciatura en ciencias sociales o áreas relacionadas, además de experiencia en procesos formativos, trabajo comunitario y manejo de grupos.

En el caso de las facilitadoras “a”, se pide preferentemente contar con una licenciatura concluida en ciencias sociales o áreas afines, así como experiencia en coordinación de equipos, diseño de talleres, resolución de conflictos y trabajo con comunidades.

Los documentos que deberán presentarse son:

Solicitud de acceso al programa.

Identificación oficial vigente.

CURP, en caso de que no aparezca o no coincida con la identificación.

Comprobante de domicilio de la CDMX con antigüedad no mayor a tres meses cuando sea necesario.

Carta de no incumplimiento de apoyos anteriores.

Carta bajo protesta de decir verdad de no desempeñar un empleo en la administración pública.

Semblanza curricular y documentos que acrediten la experiencia señalada.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar y qué criterios habrá para la selección de beneficiarias?

La convocatoria establece que la entrega de solicitudes tendrá un periodo limitado, ya que la recepción se realizará únicamente durante el día indicado y el día natural posterior a la publicación.

La selección de beneficiarias dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos y del perfil solicitado para cada modalidad. También se tomarán en cuenta aspectos como la experiencia en trabajo comunitario, formación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.

Las aspirantes deberán entregar documentación completa para continuar dentro del proceso de selección. La convocatoria recomienda consultar los formatos oficiales y la información detallada publicada por la Secretaría correspondiente.

¿De cuánto es el apoyo económico que pagará Voz y Raíz?

El programa contempla diferentes montos dependiendo del tipo de participación dentro de Voz y Raíz.

Para las personas beneficiarias facilitadoras de servicios “b”, el apoyo económico será de 13 mil pesos por hasta cuatro ministraciones mensuales, además de un pago adicional de 26 mil pesos en noviembre por actividades y estrategias regulares, emergentes o extraordinarias.

En el caso de las personas beneficiarias facilitadoras de servicios “a”, el apoyo será de 15 mil pesos por hasta cuatro ministraciones mensuales, más una ministración de 30 mil pesos en noviembre por actividades y estrategias relacionadas con el programa.

Las mujeres interesadas pueden consultar la convocatoria completa y los formatos necesarios a través del portal oficial de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) de la CDMX.

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