Luna de sangre 2026: ¿Por qué se pondrá de color rojo en agosto?

Conoce el día en el que el satélite de la Tierra cambiará de color y las razones que ocasionan este fenómeno astronómico

Conoce qué día es la luna de sangre y cómo ver desde México | REUTERS/Abdul Saboor

El cielo ofrecerá un fenómeno astronómico más durante el mes de agosto de 2026. Durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, México podrá observar un eclipse lunar parcial que hará que una parte importante de la Luna adopte tonalidades rojizas y anaranjadas.

Días después del eclipse total de sol que se pudo ver en Europa, en América se podrá ver la denominada ‘Luna de sangre‘, debido al cambio de tonalidad del satélite natural de la Tierra.

La NASA confirma que el evento del 28 de agosto de 2026 y se podrá ver desde el Pacífico oriental, América, Europa y África. En México podrá apreciarse durante varias horas siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo.

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¿Por qué la luna cambia de color en agosto?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de manera que la sombra terrestre alcanza al satélite natural del planeta. Para que esto suceda, los tres cuerpos deben encontrarse alineados.

Durante un eclipse lunar, la Tierra bloquea gran parte de la luz solar que normalmente ilumina a la Luna, con una parte de la luz que atraviesa la atmósfera terrestre desviada antes de reflejarse en la superficie de satélite.

Este proceso provoca que desde la Tierra podamos observar a la Luna en tono rojizo o naranja. La intensidad del color puede variar dependiendo de factores como la cantidad de polvo, nubes y otras partículas presentes en la atmósfera terrestre.

En agosto de 2026 el eclipse será parcial y no total, por lo que la Luna no quedará completamente en oscuridad. Aun así, será un eclipse profundo y permitirá distinguir el color rojo o naranja en la zona cubierta por la sombra.

¿Se necesitan lentes especiales para ver la luna de sangre?

A diferencia de lo que ocurre con un eclipse solar, no es necesario utilizar lentes especiales para observar un eclipse lunar. Mirar directamente a la Luna durante este fenómeno no representa el riesgo para la vista. Así que cualquier persona podrá contemplar el eclipse a simple vista.

Los expertos también recomiendan usar binoculares o telescopios para observar con mayor detalle cómo avanza la sombra de la Tierra sobre la superficie lunar.

Para conseguir una mejor experiencia, se recomienda acudir a un sitio con poca luz eléctrica y con una vista despejada hacia el cielo. Las condiciones meteorológicas también serán determinantes, ya que una capa extensa de nubes puede impedir la observación del fenómeno.

Quienes deseen fotografiarlo podrán utilizar cámaras o teléfonos celulares sin filtros de protección solar. Un tripié y una exposición adecuada pueden facilitar la captura de los cambios de luminosidad y color durante las distintas fases del eclipse.

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¿Cuándo y a qué hora se podrá ver la luna de sangre en México?

El eclipse lunar se podrá observar entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. Debido a los diferentes husos horarios que hay en México, los horarios exactos variarán dependiendo de la ubicación del observador.

El fenómeno será visible en buena parte del continente americano, además de regiones de Europa y África. Para México representa una oportunidad para observar uno de los últimos eclipses destacados de 2026 sin necesidad de equipos especializados ni protección visual.

El eclipse comenzará aproximadamente a las 19:23 horas del 27 de agosto tiempo del centro de México. En otras regiones, como Baja California, será a las 18:23, mientras que en Quintana Roo sería a las 20:23.

La NASA establece que el eclipse parcial alcanzará su máximo global alrededor de las 22:13, tiempo del centro de México.

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