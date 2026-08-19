¿Le salen alas a Brian Gutiérrez? Red Bull pone el ojo en el juvenil de las Chivas

El mediocampista mexicano despertó el interés del grupo Red Bull después de destacar con Chivas y disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana

Brian Gutiérrez está en el radar de Red Bull | Imago7

El mercado europeo comienza a mirar nuevamente hacia el talento mexicano y uno de los nombres que ha despertado interés internacional es el de Brian Gutiérrez. Después de un año destacado con Chivas y una participación mundialista con la selección mexicana, el mediocampista aparece en el radar de uno de los proyectos deportivos más reconocidos del fútbol mundial: Red Bull.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, el grupo Red Bull mantiene interés en el futbolista rojiblanco y ya existió un acercamiento para conocer las condiciones de una posible operación. El movimiento confirma que las actuaciones del jugador no pasaron desapercibidas después de una temporada en la que logró consolidarse en Guadalajara y dar el salto al escenario internacional.

El seguimiento por parte del conglomerado tomó mayor fuerza después de que el representante del futbolista viajara a Guadalajara para sostener conversaciones con la directiva de Chivas. Aunque todavía no existe un acuerdo ni una negociación cerrada, el contacto refleja que el interés europeo por Gutiérrez es real.

El mediocampista de 23 años llegó al Rebaño procedente del Chicago Fire de la MLS y durante la temporada 2026 logró convertirse en uno de los elementos más importantes del equipo. Su capacidad para generar juego, su técnica individual y su versatilidad en el ataque llamaron la atención tanto en México como fuera del país.

El gran escaparate llegó con la selección mexicana. Después de sus actuaciones con Chivas, Gutiérrez recibió su oportunidad con el Tricolor, debutó en 2026 y terminó formando parte del plantel que disputó el Mundial 2026, una vitrina que aumentó su proyección internacional.

¿Qué clubes forman parte del grupo Red Bull y cuáles podrían buscar a Brian Gutiérrez?

El grupo Red Bull se ha convertido en uno de los modelos más reconocidos para desarrollar futbolistas jóvenes y proyectarlos hacia las principales ligas del mundo. Su estructura cuenta con clubes en distintos continentes, aunque las opciones europeas son las que representarían un salto más atractivo para Brian Gutiérrez.

Entre sus equipos más importantes se encuentran el RB Leipzig de Alemania y el Red Bull Salzburgo de Austria, dos instituciones reconocidas por detectar talento, potenciar jugadores jóvenes y convertirlos en futbolistas capaces de competir en los escenarios más importantes de Europa.

También forman parte del proyecto el New York Red Bulls de Estados Unidos y el Red Bull Bragantino de Brasil, aunque para un futbolista mexicano que ya tuvo experiencia mundialista, los destinos europeos serían los que mayor crecimiento deportivo podrían ofrecerle.

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El perfil de Gutiérrez encaja con la filosofía del grupo: un jugador joven, con capacidad técnica, margen de evolución y experiencia en competiciones de alto nivel. Además, su paso por Chivas y la selección mexicana aumentan su valor dentro del mercado internacional.

Por ahora, Chivas mantiene la calma y no ha emitido una postura oficial sobre una posible salida del mediocampista. Sin embargo, el interés de Red Bull confirma que Brian Gutiérrez se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección para dar el siguiente paso hacia Europa.

Después de un año importante con el Guadalajara y una participación en el Mundial, el mediocampista ahora tiene la oportunidad de abrir una nueva puerta en su carrera. El siguiente movimiento dependerá de las negociaciones, pero su nombre ya aparece entre los talentos mexicanos que podrían cruzar el Atlántico próximamente.

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