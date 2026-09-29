¿Hay días de descanso obligatorio en octubre? Esto dice la LFT

El 1 de octubre solo es feriado oficial cada seis años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; en 2026 no corresponde

¿Hay días de descanso obligatorio en octubre? | Reuters

Octubre de 2026 no tendrá un día de descanso obligatorio general para los trabajadores del sector privado bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aunque el 1 de octubre aparece entre las fechas contempladas por la legislación, esta disposición no aplica todos los años, sino únicamente cuando corresponde realizar la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

¿Hay días de descanso obligatorio en octubre?

El 1 de octubre de 2026 no será día de descanso obligatorio para los trabajadores sujetos a la LFT. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2024 estableció esta fecha para los cambios de gobierno que ocurren cada seis años.

Por esta razón, el 1 de octubre de 2024 sí fue un día de descanso obligatorio, debido a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. En 2026 no existe un cambio presidencial, por lo que la fecha no tendrá esa condición. El próximo 1 de octubre considerado como descanso obligatorio por este motivo será en 2030.

El artículo 74 de la LFT tampoco contempla otros días de octubre como feriados obligatorios. Por lo tanto, fechas como el 12 de octubre, asociado a distintas conmemoraciones cívicas y culturales, no representan un descanso obligatorio establecido para los trabajadores por esta legislación.

¿Cuándo es el próximo descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo?

Después del 16 de septiembre, el siguiente descanso obligatorio general establecido por la LFT será el tercer lunes de noviembre, correspondiente a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. En consecuencia, octubre de 2026 no tendrá un puente nacional obligatorio para los trabajadores del sector privado.

La LFT establece otras fechas de descanso obligatorio durante el año, entre ellas el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre, además de los casos especiales previstos por la legislación.

En caso de que un trabajador labore durante un día que sí esté establecido como descanso obligatorio, la información proporcionada por la PROFEDET señala que debe recibir el pago correspondiente conforme a las reglas establecidas para esas jornadas. Los centros de trabajo también pueden establecer días adicionales de descanso de acuerdo con sus propios calendarios y condiciones laborales.

En el caso de las escuelas de educación básica existe una fecha distinta durante octubre. El viernes 30 de octubre de 2026 está contemplado en el calendario escolar 2026-2027 de la SEP como día sin clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar. Esta suspensión corresponde al calendario educativo y no significa que sea un día de descanso obligatorio establecido por la LFT para los trabajadores.