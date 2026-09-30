¿Qué se conmemora el 2 de octubre en México, y es o no un día festivo y de descanso obligatorio?

Toda la información sobre las marchas y paros por la conmemoración de la matanza de Tlatelolco este año

¿Es feriado el 2 de octubre? | YURI CORTEZ / AFP

Como cada año, la llegada del mes de octubre trae consigo una de las fechas más significativas en la historia contemporánea de México. La conmemoración de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 no solo convoca a movilizaciones en la capital del país, sino que también genera dudas entre trabajadores y estudiantes respecto a los descansos oficiales en el calendario.

¿El 2 de octubre es un día festivo oficial en México y de descanso obligatorio?

El 2 de octubre no es un día de descanso obligatorio en México, a pesar de su trascendencia histórica y de que la bandera nacional se iza a media asta en señal de duelo. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, no contempla esta fecha como un festivo oficial. Debido a esto, las jornadas laborales se realizan de manera habitual en todo el país y no se otorga un pago extra por laborar durante este día.

En el ámbito escolar, el calendario de la Secretaría de Educación Pública tampoco lo marca como suspensión de clases para el nivel básico, que incluye los niveles preescolar, primaria y secundaria. A nivel educación superior, particularmente en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, suelen realizarse paros de labores, asambleas o jornadas culturales conmemorativas acordadas por sus comunidades estudiantiles.

¿Qué pasó el 2 de octubre y por qué se conmemora este día?

El 2 de octubre se conmemora la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ocurrida en 1968, un hito trágico en la historia del país. Aquel día, miles de estudiantes, profesores, obreros y familias se congregaron en un mitin pacífico convocado por el Consejo General de Huelga en el marco del movimiento estudiantil de 1968. La manifestación exigía puntos como la libertad de presos políticos, la derogación del delito de disolución social y la destitución de jefes policiacos.

Poco antes de finalizar el mitin, helicópteros lanzaron bengalas en el cielo de Tlatelolco, lo que dio la señal a elementos del Ejército Mexicano y al batallón paramilitar conocido como el “Batallón Olimpia” para cercar la plaza y abrir fuego contra los asistentes.

El saldo exacto de víctimas mortales, heridos y desaparecidos continúa siendo tema de investigación histórica debido a la censura oficial de la época, pero la fecha se inmortalizó bajo la consigna colectiva: “2 de octubre no se olvida”.

¿Habrá marcha por el 2 de octubre en la CDMX? Horarios, ruta y calles cerradas

Como sucede cada año, estudiantes, colectivos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos realizarán la marcha conmemorativa anual en la Ciudad de México. El punto de slaida será la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

La marcha está programada para iniciar formalmente a las 16:00 horas y seguir hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo un mitin central. El contingente avanzará por las siguientes vialidades:

Salida de la Plaza de las Tres Culturas hacia Avenida Ricardo Flores Magón.

Incorporación a Avenida Paseo de la Reforma.

Continuación sobre Avenida Juárez.

Tránsito por Avenida 5 de Mayo para desembocar directamente en la Plaza de la Constitución (Zócalo).

Debido al paso del contingente, permanecerán cerrados los accesos vehiculares en los siguientes puntos de la CDMX:

Avenida Ricardo Flores Magón.

Paseo de la Reforma (entre Tlatelolco y el Centro Histórico).

Avenida Juárez y el área alrededor del Palacio de Bellas Artes.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del primer cuadro del Centro Histórico, como 5 de mayo, Madero, 16 de septiembre y Tacuba.

Como alternativas viales a esta parte del centro de la capital, las autoridades recomiendan utilizar las siguientes vialidades: