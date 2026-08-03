Canícula 2026: estados que tendrán temperaturas de más de 40 °C y cuándo termina

Al disminuir la formación de nubes y espaciarse las lluvias, aumenta el tiempo de exposición solar y pueden elevarse las temperaturas. Esta combinación genera una mayor sensación de calor

Los pobladores deben de poner especial atención para no exponerse al calor |Reuters

La canícula 2026 coincide con una etapa de temperaturas elevadas en varias regiones de México, mientras la temporada de lluvias continúa activa por la presencia de ondas tropicales, canales de baja presión y otros sistemas. Para este lunes 3 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional prevé valores superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora, además de registros de 40 a 45 grados en seis entidades.

Este periodo no implica que dejará de llover en todo el país ni que el calor permanecerá sin cambios durante 40 días. La canícula se identifica por una disminución temporal de las precipitaciones dentro de la temporada lluviosa, comportamiento que reduce la nubosidad y permite una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie.

Las condiciones tampoco se presentan de la misma forma en todas las regiones. Mientras algunos estados pueden registrar pausas en las lluvias y temperaturas por encima de 40 grados, otros mantienen precipitaciones asociadas con el monzón mexicano o con sistemas tropicales. Por ello, los especialistas revisan la evolución diaria de la lluvia antes de confirmar su inicio y duración.

Canícula 2026: ¿Qué es este fenómeno climático?

La canícula es una reducción de las lluvias que ocurre durante el verano, principalmente entre julio y agosto. También recibe el nombre de sequía intraestival porque se presenta en medio de la temporada de precipitaciones, no porque represente una sequía generalizada o una ola de calor continua.

Al disminuir la formación de nubes y espaciarse las lluvias, aumenta el tiempo de exposición solar y pueden elevarse las temperaturas. Esta combinación genera una mayor sensación de calor, sobre todo en zonas costeras y regiones donde la humedad permanece durante buena parte del día.

La duración tampoco está relacionada de manera obligatoria con 40 días. Esa cifra funciona como una referencia histórica, pero el periodo puede ser más corto, prolongarse o incluso no identificarse con claridad en algunas entidades. El comportamiento depende de la circulación atmosférica, las ondas tropicales, la llegada de ciclones y la distribución regional de las precipitaciones.

La canícula suele tener menor presencia en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, debido a que el monzón de Norteamérica incrementa las lluvias durante julio y agosto. Sin embargo, estos estados sí pueden registrar temperaturas elevadas por otros sistemas meteorológicos, por lo que calor y canícula no deben utilizarse como sinónimos.

¿Qué estados superarán los 40 °C durante la canícula 2026?

El pronóstico del SMN para el 3 de agosto contempla temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y en el oeste y noroeste de Sonora. También se esperan valores de 40 a 45 grados en el este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y la zona central de Quintana Roo.

Los estados con temperaturas previstas por encima de 40 grados son:

Baja California: superiores a 45 °C en el noreste.

Sonora: superiores a 45 °C en el oeste y noroeste.

Nuevo León: de 40 a 45 °C en el este.

Tamaulipas: de 40 a 45 °C en el oeste.

Tabasco: de 40 a 45 °C.

Campeche: de 40 a 45 °C.

Yucatán: de 40 a 45 °C.

Quintana Roo: de 40 a 45 °C en la región central.

Además, el organismo anticipa máximas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, así como en zonas de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz. Estos valores corresponden a un pronóstico diario y pueden modificarse conforme avancen los sistemas atmosféricos.

La presencia de temperaturas superiores a 40 grados no confirma por sí misma que una entidad esté bajo los efectos de la canícula. Para determinarlo, los meteorólogos también analizan la reducción sostenida de las lluvias, la nubosidad y el comportamiento de las precipitaciones respecto a sus valores habituales.

¿Cuánto dura y cuándo termina la canícula en 2026?

La canícula no cuenta con una fecha oficial de inicio y finalización aplicable a todo México. Generalmente aparece durante julio y agosto, pero puede cambiar según la región y las lluvias asociadas con ciclones, ondas tropicales o canales de baja presión.

Aunque suele hablarse de una duración aproximada de 40 días, el periodo puede interrumpirse si aumenta la actividad tropical y regresan las precipitaciones. Por esa razón, no es posible establecer una fecha nacional para su conclusión sin revisar primero el comportamiento meteorológico de cada zona.

En 2026 también debe considerarse la evolución de El Niño. El reporte de julio del SMN indica que este fenómeno continuará intensificándose durante el resto del año y podría permanecer hasta principios de 2027, condición que puede modificar los patrones de lluvia y temperatura, aunque sus efectos no serán iguales en todas las regiones del país.

Así, la canícula podría perder fuerza durante agosto conforme se restablezcan las lluvias, pero en algunas zonas sus efectos pueden extenderse hacia septiembre. La fecha dependerá de la llegada de sistemas tropicales y de la recuperación de las precipitaciones, por lo que las autoridades recomiendan consultar los avisos diarios del SMN y la Conagua.

Ante las temperaturas previstas, se recomienda mantener una hidratación constante, reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, usar ropa ligera y vigilar síntomas como dolor de cabeza, mareo, debilidad o confusión. También se debe evitar dejar a niñas, niños, personas mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

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