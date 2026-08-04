Inter Miami vs San Luis en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 1

El campeón de la edición del 2023 se hará presente en el certamen y recibirá la visita del Atlético de San Luis en la Florida

Inter Miami vs San Luis, horario y dónde ver el partido | Claro Sports

La Leagues Cup 2026 comenzará una nueva edición con partidos entre clubes de la Liga MX y la MLS, en un torneo que por primera vez contará con algunos encuentros disputados en territorio mexicano. Dentro de la actividad de la jornada 1, Inter Miami recibirá al Atlético de San Luis en el Nu Stadium.

El partido se jugará este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en uno de los compromisos correspondientes al segundo día de actividades. Los dos equipos buscarán comenzar el certamen con tres puntos y colocarse en una buena posición dentro de la competencia.

Inter Miami llegará al encuentro como campeón del futbol estadounidense y bajo la dirección técnica de Guillermo Hoyos. El conjunto de Florida intentará aprovechar su condición de local para imponer su plantilla ante un rival de la Liga MX que buscará competir desde el inicio.

Por su parte, Diego Mejía tratará de conducir al Atlético de San Luis hacia una victoria en su presentación internacional, con un equipo que intentará mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios que deje el conjunto de Miami.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Inter Miami vs San Luis de la Leagues Cup 2026

El encuentro entre Inter Miami y Atlético de San Luis se disputará el miércoles 5 de agosto de 2026, a partir de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Nu Stadium.

La transmisión en vivo estará disponible mediante Apple TV, por lo que será necesario contar con una cuenta activa y la suscripción correspondiente para seguir la mayoría de los partidos de la Leagues Cup 2026. Claro Sports ofrecerá la información del encuentro y todo lo relacionado con ambos clubes.

Uno de los principales puntos de atención será la posible presencia de Lionel Messi. El argentino ya regresó a la actividad con Inter Miami en su compromiso más reciente de la MLS, por lo que podría formar parte de la convocatoria y comenzar el duelo frente a San Luis desde el banquillo.

Alineaciones probables del Inter Miami vs San Luis para la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Guillermo Hoyos y Diego Mejía saldrían con sus mejores elementos disponibles para comenzar el torneo con una victoria. Inter Miami apostaría por una media cancha integrada por Rodrigo de Paul, Casemiro y Yannick Bright, mientras Luis Suárez encabezaría el ataque. Cabe mencionar que Leo Messi ya está de regreso con el cuadro de Florida, por lo que tendría algunos minutos de actividad en caso de salir a la banca.

Inter Miami: Rocco Ríos; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Casemiro, Yannick Bright; Daniel Pinter, Luis Suárez, Mateo Silvetti.

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Robson Alves de Barros, Lucas Esteves, Eduardo Águila; Sebastien Salles-Lamonge, Miguel García, Óscar Macías; David Rodríguez, Leonardo Flores; Rafael Llorente.

La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Inter Miami vs San Luis

Inter Miami y Atlético de San Luis se enfrentarán por primera vez en su historia, pues nunca habían coincidido en una competencia oficial ni en un partido amistoso. El encuentro de la Leagues Cup 2026 marcará el inicio de un nuevo cruce entre representantes de la MLS y la Liga MX.

La rivalidad podría crecer en futuras ediciones del torneo, especialmente ante el nuevo formato que permitirá llevar algunos partidos a México. Por ahora, el Nu Stadium será el escenario del primer capítulo entre Las Garzas y el conjunto potosino, ambos con la meta de iniciar la competencia con una victoria.

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