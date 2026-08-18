Día Mundial de la Fotografía: ¿Quién la inventó y por qué se le celebra el 19 de agosto?

La conmemoración recuerda el desarrollo del daguerrotipo en 1839 y la evolución de una disciplina que hoy abarca decenas de géneros y tecnologías

Día Mundial de la Fotografía, fecha y origen | Reuters

Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, una fecha vinculada con uno de los momentos que impulsaron el desarrollo y expansión de esta técnica durante el siglo XIX. Desde aquellos primeros procesos químicos hasta las cámaras digitales y los teléfonos móviles, la fotografía se ha convertido en una herramienta utilizada en áreas como el periodismo, la ciencia, el deporte, la publicidad, el arte y la documentación histórica.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Fotografía el 19 de agosto? Historia y origen

La fecha recuerda el 19 de agosto de 1839, cuando el daguerrotipo desarrollado por Louis Daguerre fue presentado en Francia y su procedimiento quedó disponible para ampliar su utilización. El sistema permitía fijar imágenes mediante un proceso químico y representó uno de los pasos fundamentales para la expansión de la fotografía. Décadas después, el fotógrafo australiano Korske Ara impulsó la celebración del World Photography Day, iniciativa que comenzó a ganar difusión internacional mediante concursos y actividades relacionadas con esta disciplina.

El crecimiento de la conmemoración también ha estado acompañado por la transformación tecnológica de las cámaras. La llegada de los dispositivos digitales y posteriormente de los teléfonos inteligentes permitió que la captura de imágenes dejara de estar limitada a fotógrafos profesionales o equipos especializados. Actualmente, millones de fotografías pueden tomarse, editarse y distribuirse en cuestión de segundos mediante plataformas digitales y redes sociales.

¿Cuántos tipos de fotografía existen en la actualidad?

No existe una cifra única de tipos de fotografía, debido a que los géneros cambian y se amplían conforme aparecen nuevas herramientas y formas de producción. Sin embargo, suelen reconocerse entre 20 y 30 categorías principales organizadas de acuerdo con su finalidad artística, comercial, documental o técnica. Entre ellas se encuentran retrato, moda, bodas y eventos, fotografía deportiva, paisaje, arquitectura, viajes y fotografía nocturna.

A estas modalidades se agregan la fotografía publicitaria, de producto, gastronómica, documental, periodística, artística, macrofotografía, científica y aérea mediante drones. Algunas disciplinas pueden compartir características y técnicas, por lo que una misma imagen puede ubicarse dentro de diferentes categorías dependiendo de su objetivo, método de captura o utilización final.

¿Quién es el padre de la fotografía y cuándo la inventó?

Nicéphore Niépce es uno de los principales pioneros asociados con el nacimiento de la fotografía debido a que realizó entre 1826 y 1827 Vista desde la ventana en Le Gras, considerada la fotografía producida con una cámara más antigua que se conserva. La imagen fue obtenida mediante una heliografía fijada sobre una placa de peltre y requirió un proceso de exposición prolongado para conseguir registrar la escena.

Louis Daguerre continuó posteriormente el desarrollo de técnicas fotográficas y creó el daguerrotipo, procedimiento presentado públicamente en 1839 y cuya difusión resultó determinante para extender el uso de la fotografía. Por esta razón, tanto Niépce como Daguerre aparecen vinculados directamente con sus orígenes: el primero por conseguir una de las primeras imágenes permanentes conservadas y el segundo por desarrollar un proceso que facilitó la expansión de esta tecnología.

¿Cuáles son las 10 fotografías más importantes en la historia?

Entre las imágenes del siglo XX que se convirtieron en documentos históricos aparecen Madre migrante (1936), de Dorothea Lange, retrato de Florence Owens Thompson durante la Gran Depresión; Muerte de un miliciano (1936), de Robert Capa, cuya autenticidad y contexto han generado debate; Día D (1944), también de Capa, tomada durante el desembarco en Omaha Beach; y Bandera sobre el Reichstag (1945), de Yevgueni Jaldéi, imagen asociada con la caída de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial.

La lista puede continuar con el retrato de Albert Einstein sacando la lengua (1951), captado por Arthur Sasse; Guerrillero heroico (1960), fotografía de Alberto Korda que convirtió el rostro de Ernesto “Che” Guevara en una de las imágenes políticas más reproducidas; y Earthrise (1968), tomada por William Anders durante la misión Apollo 8, que mostró a la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar y modificó la representación visual del planeta desde el espacio.

También figuran la fotografía de Buzz Aldrin en la Luna (1969), realizada por Neil Armstrong durante la misión Apollo 11; El terror de la guerra (1972), de Nick Ut, que registró a Phan Thị Kim Phúc huyendo después de un ataque con napalm en Vietnam; y Tank Man (1989), de Jeff Widener, donde un hombre permanece frente a una columna de tanques cerca de la plaza de Tiananmén. Estas imágenes forman parte de un conjunto mucho más amplio de fotografías que han documentado guerras, movimientos sociales, descubrimientos científicos y acontecimientos políticos.

A casi dos siglos de las primeras fotografías permanentes, la disciplina continúa transformándose mediante cámaras digitales, teléfonos móviles, drones y nuevas herramientas de edición. El 19 de agosto funciona así como una fecha para recordar el desarrollo técnico iniciado durante el siglo XIX y el papel que la fotografía ha tenido como registro de acontecimientos, documento periodístico, recurso científico y forma de expresión visual.

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