Muere el cantante Germán Medina a los 21 años, el exponente de regional mexicano falleció en accidente automovilístico

El cantante de regional mexicano sufrió un accidente en la autopista Tepic-Matanchén cuando el conductor intentó esquivar una camioneta volcada

Muere Germán Medina a los 21 años | Captura de Pantalla

El mundo del regional mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Germán Medina, cantante de 21 años, quien perdió la vida durante la noche del 17 de agosto luego de verse involucrado en un accidente sobre la autopista Tepic-Matanchén, en Nayarit. La noticia generó consternación entre los seguidores del género, pues el joven artista comenzaba a perfilarse como una de las nuevas promesas de la música mexicana.

La partida del cantante provocó una inmediata ola de condolencias entre exponentes y distintos integrantes de la industria del regional mexicano, quienes expresaron su pesar ante la noticia que trascendió durante las primeras horas de este martes 18 de agosto. Mientras familiares, amigos y seguidores lamentan su fallecimiento, las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente que terminó con la vida del joven cantante.

Muere Germán Medina a los 21 años: ¿Qué pasó con el cantante de regional mexicano?

El cantante Germán Medina, de 21 años, murió durante la noche del lunes 17 de agosto tras sufrir un accidente automovilístico en la autopista Tepic-Matanchén, en Nayarit. El joven regresaba de una presentación en San Blas acompañado por su ingeniero de audio, Olaf Rubio Merino, cuando el vehículo en el que viajaban se encontró con una camioneta que permanecía volcada sobre uno de los carriles y, según los primeros reportes, sin señalización. El percance ocurrió cerca del kilómetro 18, a la altura del crucero del poblado de Mecatán.

Ante la presencia de la camioneta sobre la vía, el conductor intentó esquivarla, pero perdió el control y terminó impactándose contra la barrera de contención. La fuerza del choque provocó que el automóvil diera varias volteretas, dejando consecuencias fatales para sus dos ocupantes. Uno de ellos salió proyectado sobre el pavimento, mientras que el otro quedó atrapado entre los restos del vehículo.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, autoridades viales y personal pericial para atender el accidente, realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se había emitido un informe oficial que determinara responsabilidades en torno a la camioneta que permanecía volcada sobre la carretera. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

¿Quién era Germán Medina y cuál fue su trayectoria?

La carrera del joven cantante de regional mexicano comenzaba a ganar reconocimiento entre el público y algunas figuras del género. Su actividad artística también se extendía a las redes sociales, donde había construido una comunidad de seguidores que acompañaba de cerca su propuesta musical.

Además de su faceta como cantante, Germán Medina cursaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit. Sus estudios formaban parte de una vida que combinaba la preparación académica con sus aspiraciones dentro de la música regional mexicana.

El joven también incursionaba en el mundo del emprendimiento, por lo que dividía su tiempo entre sus proyectos personales, la universidad y su carrera artística. Con su propuesta musical en crecimiento, el representante del regional mexicano intentaba abrirse camino dentro de un género que mantiene una fuerte presencia entre las nuevas generaciones.

Te puede interesar