Néstor Lorenzo ya tiene asistente técnico en la Selección: ¿Quién es José María Bazán?

Después de la salida de Amaranto Perea de la asistencia técnica de la ‘Tricolor’, Néstor Lorenzo ya escogió a su ayudante para los retos venideros.

José María Bazán, nuevo asistente/ JONNATHAN OYARZUN/Photosport AFP.

Amaranto Perea ya se encuentra dirigiendo al Independiente Medellín. El exjugador del Atlético de Madrid había dejado claro que estaba al lado de la Selección Colombia en la disputa del Mundial 2026 y que después tomaría las riendas del ‘Poderoso’, equipo con el que ya tuvo su primer traspié, al quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Vasco da Gama.

Por tal motivo, se pudo conocer al reemplazante de Perea en este importante puesto de la ‘Tricolor’, en medio de la extensión de contrato para Néstor Lorenzo hasta el 2030, año en el que se espera que el combinado nacional sea partícipe del Mundial, el cual se va a jugar en varios países y continentes.

Pues bien, varios periodistas colombianos aseguran que el nuevo asistente técnico de la Selección Colombia es José María Bazán, exjugador profesional y ahora es entrenador. Oriundo de Corral de Bustos, Argentina y de 54 años llega a dar una mano al elenco ‘cafetero’ de cara a los retos venideros, después de haber jugado 5 partidos, hasta los octavos de final del Mundial.

✅El argentino José Maria Bazán de 54 años, es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la @FCFSeleccionCol

Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando a City, estuvo en FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana, Pumas de la UNAM.#LaPolemica… pic.twitter.com/9UKxFBaKTY — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 18, 2026

Trayectoria de José María Bazán

Entrenador

2025 | Asistente técnico de Audax italiano de Chile.

2024 | Asistente técnico de Pumas UNAM.

2020 | Asistente técnico del Orlando City.

2018 | Asistente técnico del Club Tijuana.

2014 | Asistente técnico del Dallas.

2011 | Técnico del Dallas Academy.

2007 | Técnico del Andromeda FC (fútbol juvenil en Dallas, Estados Unidos).

Jugador

1998 | WTAMU Buffaloes.

1997 | Defensores de Belgrano.

1995 | Iraty.

1994 | Godoy Cruz.

1993 | Atlético de Rafaela.

1992 | Blooming.

1990 | Platense.

José María Bazán llegará a la asistencia técnica de la Selección Colombia, en un caso similar al de Néstor Lorenzo, con una trayectoria aceptable por el fútbol, tanto como jugador, como entrenador o como asistente, después que Lorenzo llegara a la ‘Tricolor’ solamente como director técnico oficial del Melgar de Perú.

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