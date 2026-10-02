¡Va por el GP de Japón! David Alonso se luce en Motegi y rompe récord en el Moto2

El colombiano va por su segundo triunfo del 2026, después de salir vencedor en Assen en Países Bajos.

David Alonso en el Gran Premio De Japón/ Toshifumi KITAMURA / AFP.

David Alonso ya tiene asegurada su instancia en el Moto GP en el 2027, sin embargo no quiere marcharse del Moto2 sin seguir haciendo historia y espera llegar de la mejor manera a su nuevo equipo. Honda HRC Castrol. Por tal motivo, este viernes 2 de octubre se lució en el segundo entrenamiento con miras al Gran Premio de Japón.

Pues bien, el colombiano fue el más veloz en el circuito de Motegi, firmó un tiempo de 1:47.508 y además se metió en la historia, sellando un récord de vuelta en la categoría del trazado japonés. Además, Alonso superó por 33 milésimas a Manuel González, quien marcha parcialmente como líder del campeonato.

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El gran rendimiento de David Alonso le permitió asegurar su lugar directamente en el Q2, con lo que evita la disputa de la primera sesión de clasificación. Después de 18 años el colombo-español, sin embargo guardó cautela, se mostró tranquilo una vez se bajo de la moticicleta y tuvo que dialogar con los medios de comunicación, aseguró que hay cosas por mejorar de cara a la carrera final.

Clasificación, entrenamiento 2 del Gran Premio de Japón

1. David Alonso | Colombia | CFM | 1:47.508.

2. Manuel González | España | LIQ | +0.033.

3. Izan Guevara | España | BLU | + 0.060.

4. Tony Arbolino | Italia | RED | + 0.093.

5. Daniel Holgado | España | CFM | +0.151.

La Q2 del Gran Premio de Japón se estará disputando este sábado 3 de octubre a las 12:05 de la madrugada (hora colombiana), allí David Alonso buscará quedarse con la pole position, para aprovechar dicho récord conseguido este viernes y además largar en el primer lugar de la carrera final, la cual será a las 10:15 p.m. (horario de Colombia) en búsqueda de su segundo título de este 2026, después de lo hecho en Assen en Países Bajos.

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