Zidane vuelve al Stade de France 20 años después; México, su último rival en Saint-Denis

El seleccionador francés regresa a Saint-Denis, donde jugó por última vez ante el Tri en 2006 y fue protagonista del primer Mundial ganado por Francia

La selección francesa enfrentará a Italia este viernes | Reuters

Zinedine Zidane vuelve al Stade de France 20 años después de su último partido como futbolista en el estadio nacional francés. Ahora lo hará desde el banquillo y como seleccionador de Les Bleus, que este viernes reciben a Italia en la tercera jornada de la UEFA Nations League.

Su regreso recuerda una historia que comenzó el mismo día en que abrió el Stade de France con un gol ante España y que tuvo su clímax en la final del Mundial de 1998. Sin embargo, la última vez que Zizou disputó un partido en Saint-Denis fue el 27 de mayo de 2006, cuando enfrentó a México como parte de su preparación para el torneo de Alemania.

México, el último rival de Zidane en el Stade de France

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Francia derrotó 1-0 al equipo tricolor aquella tarde del 27 de mayo de 2006. El único gol fue de Florent Malouda al comienzo del segundo tiempo.

Zidane fue titular y salió a los 52 minutos para dejar su lugar a Vikash Dhorasoo. En aquel partido, alcanzó las 100 apariciones con la selección francesa. Fue su última participación como futbolista en el Stade de France antes de disputar unas semanas después el último torneo de su carrera.

Zidane marcó el primer gol en la historia del Stade de France

El Stade de France abrió sus puertas para un partido amistoso entre Les Bleus y España el 28 de enero de 1998. Zidane fue titular y marcó a los 20 minutos el único tanto del encuentro.

Menos de seis meses después, el mismo campo fue sede de la final del Mundial de Francia 1998. Los galos llegaron por primera vez al partido por el título y se encontraron con Brasil, vigente campeón. Zidane abrió el marcador a los 27 minutos con un remate de cabeza tras un tiro de esquina de Emmanuel Petit y volvió a marcar por la misma vía en el tiempo añadido de la primera mitad, esta vez después de un córner ejecutado por Youri Djorkaeff.

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Emmanuel Petit completó el 3-0 en el tiempo añadido del segundo tiempo y Francia conquistó el primer Mundial de su historia. Zizou terminó aquella final con dos goles y se convirtió en el único futbolista que ha marcado dos tantos de cabeza en una final de la Copa del Mundo.

El Stade de France quedó así ligado a los mejores momentos de su carrera internacional: marcó el primer gol de la historia del recinto en enero de 1998, anotó ahí el doblete que encaminó el primer título mundial francés en julio del mismo año y jugó su último partido en ese campo frente a México en mayo de 2006.

Italia, otra vez frente a Zidane 20 años después

El rival elegido por el calendario para su regreso también conecta directamente con el final de su carrera. Italia fue el último equipo al que Zidane enfrentó como futbolista. El 9 de julio de 2006, Francia y la Azzurra disputaron la final del Mundial de Alemania en Berlín. Zidane abrió el marcador de penalti, Marco Materazzi empató y el partido llegó a la prórroga con 1-1.

En el tiempo extra, fue expulsado después de golpear con la cabeza a Materazzi. La escuadra gala terminó el encuentro con diez jugadores y La Azzurra se proclamó campeona en la tanda de penaltis.

El episodio con el defensor volvió a aparecer en la conferencia previa al partido. El seleccionador galo reconoció que las imágenes de aquella final continúan acompañándolo y explicó que no ha vuelto a hablar con el italiano desde aquella noche en Berlín. “No siento arrepentimiento, porque eso formó parte de mi trayectoria”.

Sin embargo, también dejó claro que eso no significa que reivindique lo ocurrido. “No estoy orgulloso de lo que pasó. Lo he dicho una y otra vez, pero es parte de mi trayectoria; no puedes hacer solo cosas estupendas”, afirmó. El técnico recordó que en 2006 todavía no sabía que terminaría dedicándose a los banquillos y que entonces consideraba aquella final como el cierre definitivo de su vida dentro del fútbol.

Ahora regresa desde otra posición. Después de asumir la selección francesa a finales de julio como sucesor de Didier Deschamps, Zidane dirigirá por primera vez a Francia en el Stade de France. Veinte años después del amistoso contra México que marcó su despedida como jugador de Saint-Denis, vuelve al mismo césped para iniciar su etapa como seleccionador ante el último rival que encontró en su carrera profesional.