¡Histórico! Óscar Tunjo, campeón anticipado del IMSA VP Racing en Estados Unidos

El piloto colombiano aseguró título en el Road Atlanta, llevándose la corona del certamen en la categoría LMP3.

Óscar Tunjo es campeón en Estados Unidos | oscartunjo en IG

A sus 30 años, el piloto colombiano Óscar Tunjo conquistó un nuevo logro en su carrera. Se coronó anticipadamente como el campeón de la temporada 2026 en la IMSA VP Racing Sports Challenge, certamen que se disputa en los Estados Unidos. Le bastó un segundo lugar en la carrera 13 para llevarse un título con el respaldo del Gebhardt Motorsport.

Previo a la última carrera, Tunjo llegará presto para la celebración. Aseguró matemáticamente un arduo campeonato luego de 14 exámenes a lo largo del año. De hecho logró llevarse 12 podios y seis victorias, convirtiéndose en el más combativo de las justas.

Con su prototipo Duqueine D08, el caleño logró un acumulado de 470 puntos antes de la última carrera. Se llevó los honores en el icónico Daytona International Speedway en Florida, además de subirse a lo más alto del podio en el Canadian Tire Motorsport Park (circuito urbano). También ganó en otros circuitos como el de Lexington (Ohio), Sebring (Florida), entre otros.

Es el primer piloto latinoamericano que logró esta cosecha. Una credencial más para Tunjo, quien se llevó posiblemente uno de los títulos más especiales de más de quince años de carrera. Vale recordar que cuenta con un trofeo del Special Tourenwagen Trophy (2017), certamen de Gran Turismo en Alemania. A esto se suman victorias en circuitos europeos compitiendo por GP3 Series, Fórmula Renault 2.0, entre otras ramas.

“Muy feliz de conseguir este título del IMSA. Es un orgullo enorme. Ha sido un gran año desde el inicio de la temporada en Daytona, con momentos inolvidables en Sebring, Canadá y ahora aquí, en Atlanta, donde sellamos el campeonato. Quiero agradecer a todo mi equipo, a mis patrocinadores y a todas las personas que siguen mi carrera deportiva. Este logro también es de ustedes”, expresó en palabras citadas por la Alcaldía de Cali.

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Se estipula que el fin de semana, Tunjo pose con el ansiado título en el circuito del Road Atlanta. Todo será después de que culmine la temporada con la última carrera. Aunque cuenta con triunfos importantes a nivel orbital, la magnitud del IMSA VP Racing SportsCar Challenge es enorme.

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